Дефіцит новобранців: у РФ могли завищити дані про контрактників у 1,5 раза, — розслідування

За інформацією журналістів, трохи менше ніж за пів року кошти за укладення контрактів із Міноборони РФ виплатили приблизно 426 тисячам російських громадян.

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Відомості про витрати федерального бюджету РФ, зокрема дані щодо одноразових виплат за укладення контракту з Міноборони, вказують на те, що починаючи з осені 2022 року по квітень 2024 року кошти було виплачено приблизно 426 тисячам росіян. Про це йдеться у спільному розслідуванні Conflict Intelligence Team (CIT) і "Важных историй".

За даними ж російського Міноборони, на службу призвали на 214 тисяч осіб більше. Журналісти зазначають, що є й інші свідчення про неправдивість даних. На дефіцит новобранців, за інформацією CIT, вказує і те, що влада суб'єктів РФ регулярно підвищує кошти за укладення контракту.

Дані про контрактників РФ

Дані про контрактників РФ

Нагадаємо, що в нещодавньому матеріалі Bloomberg зазначалося, що у РФ схвалили премії за призов до армії на тлі зростання втрат особового складу.

Також повідомлялося, що журналіст Юрій Бутусов заявив, що на Торецьк чекає доля Авдіївки й Бахмута, оскільки місто не підготували до оборони. Журналіст вважає, що "дива не станеться" через те, що просування ворога складно зупинити шляхом перекидання військ для зустрічних боїв на широкому фронті. За даними Генштабу, на Торецькому напрямку окупанти збільшили чисельність атак до 16, серед іншого завдають і авіаударів.