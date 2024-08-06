"Рюкзак, труси і аптечка": у Росії строковикам видали "список покупок" і відправляють в Курську область

Сім'я одного зі строковиків поскаржилася, що солдатів змушують купувати собі спорядження, а також здати 900 рублів на спеціальні шеврони для служби на кордоні з Україною.

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У Ленінградській області Російської Федерації солдатам-строковикам видали "список покупок", які необхідні для відрядження на кордон з Україною. Про це повідомила російська правозахисна організація "Школа призовника".

Родина одного зі строковиків з військової частини 02511 у населеному пункті Кам'янка заявила, що після кількох місяців служби новобранців планують відправити до Курської області. Їм надали список речей, які вони мають придбати власним коштом.

Згідно з переліком, строковик має самостійно купити рюкзак, форму, берці, балаклаву, шампунь, порошок, станки для гоління, мультитул, труси, тактичні рукавиці, аптечку, килимок на весь зріст та інше.

Зазначається, що більшість з переліченого мало б забезпечити строковиків міноборони РФ.

Крім того, з хлопця також вимагають 900 рублів на спеціальні шеврони для служби на державному кордоні.

Строковику повідомили, що його відправлять до Курської області в середині серпня.

Нагадаємо, 6 серпня Міноборони РФ заявило, що близько 300 українських військових атакували за підтримки бронетехніки російські підрозділи в Курській області. Генштаб ЗСУ наразі ситуацію на кордоні з РФ не коментував.

Про бойові дії у населеному пункті Суджа Курської області повідомляють російські пабліки.