Росіянам офіційно показали, як бомблять із Су-34 свою ж територію (відео)

Аналітик Ігаль Левін уточнив, що під ударом авіабомб опинились поле та село. Також для росіян публікують нібито випадково зняті кадри з військовою технікою, але є нюанс.

Related video

У соцмережах опублікували кадри бойової роботи екіпажу Су-34 у Курській області РФ. Відео оприлюднили 9 серпня у ТАСС.

У ЗМІ передали, що російські екіпажі Су-34 завдали ударів авіабомбами у Курській області. У Міноборони РФ запевнили, що цілями були особовий склад та військова техніка ЗСУ.

Кадри прокоментував військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю, редактор рубрики "Воєнний Фокус" Ігаль Левін. Він зазначив, що росіянам на федеральних каналах показали роботу по своїй же території.

"Бомблять поле та село. Якщо це справді Курська область (зачекаємо на експертизу OSINT-аналітиків), то росіяни публікують на федеральних ЗМІ, як їхні бомбовози розвантажуються на російські ж села. Молодці, що тут ще сказати", — додав експерт.

У Міноборони РФ уточнили, що ударів було завдано "в прикордонному районі Курської області". Росіян запевнили, що екіпажі повернулись на аеродром.

Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що російські ЗМІ також "заповнюють відеопростір" кадрами з колонами військової техніки, яка начебто рухається до місця боїв у Курській області. Відео виглядають, ніби рух техніки зафіксували випадково.

"Але замазані на монтажі тактичні та номерні знаки можуть свідчити про те, що ці відео публікують свідомо. Сюжети розраховані на внутрішнього користувача для того, щоб він, розгублений і деморалізований, переконався, що в росіян є резерви для стримання українського просування", — пояснив Цаплієнко.

Нагадаємо, у Міноборони 9 серпня заявили, що нібито зупинили прорив ЗСУ в Курській області. Російські ж військкори спростували заяву та розповіли, де тривають бої.

У CNN повідомили, що бої у Курській області РФ можуть свідчити про початок нової фази війни. Раніше рейди на територію Росії здійснювали загони з громадян країни-агресорки, однак нині прорив здійснили регулярні українські війська.