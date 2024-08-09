Ціль — не літаки: OSINT-аналітик назвав ймовірну мету атаки по Липецьку (супутникові знімки)

У результаті атаки по аеродрому в Липецьку російський склад боєприпасів може бути повністю знищеним, розповів OSINT-аналітик MT Anderson.

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9 серпня українські дрони атакували військовий аеродром Російської Федерації у Липецьку. OSINT-аналітик MT Anderson опублікував у своєму X (Twitter) супутникові знімки після удару.

Так, аналітик показав, як ворожа авіабаза виглядала у жовтні 2021 року та після атаки ЗСУ 9 серпня 2024 року.

"Склад боєприпасів здається повністю знищеним", — сказав він.

OSINT-аналітик вважає, що злітно-посадкові смуги або літаки не були ціллю атаки. За його словами, влучання в склад боєприпасів може мати більший ефект, ніж в декількох планерів.

"Схеми" отримали супутникові знімки Planet Labs за 9 серпня, на них видно наслідки ударів Сил оборони по аеродрому "Липецьк". Так, повністю зруйновані низка приміщень аеродрому, які ворог міг використовувати як склади. Крім цього, ймовірно, масштабна пожежа тривала на території. Тоді як ще наслідком влучання ракети чи дронів можуть бути дві вирви на землі.

Зображення аеродрому "Липецьк" Фото: Схеми

Аеродром "Липецьк" до удару Фото: Схеми Аеродром "Липецьк" після удару Фото: Схеми

Удар по аеродрому "Липецьк-2": що відомо

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 9 серпня українські військові атакували аеродром "Липецьк-2". У результаті чого було уражено склади з керованими авіаційними бомбами й низку інших об’єктів в районі летовища. Зокрема, на аеродромі базувалися літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31.

Фокусу повідомили у спецслужбах, що удар по аеродрому завдала СБУ разом із Силами оборони та Силами спеціальних операцій.

Нагадаємо, в Defense Express розповіли, що по авіабазі РФ у Липецьку вдарили українські далекобійні дрони типу "Лютий". Аналітики розповіли, що на аеродромі базувалися новітні Су-57, також там навчали російських пілотів.