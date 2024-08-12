Невелика кількість: РФ перекидає війська на Курщину із Запорізького напрямку (відео)

За словами спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, незважаючи на дії окупантів, говорити про якесь ослаблення на півдні зарано. Росіяни також публікують кадри з тим, як відбувається передислокація в Курську область.

Related video

Росіяни почали перекидати деякі війська із Запорізької області на північний напрямок, однак це порівняно невелика кількість. Про це детальніше розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, противник після активізації бойових дій у Курській області почав займатися питанням передислокації військ із південних ділянок фронту. Це Придніпровський напрямок, а також Запорізька область загалом.

"Однак потрібно розуміти, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема і в Запорізькій області, і та кількість підрозділів, які вони передислокують, порівняно невелика, щоб говорити про якесь послаблення або зняття заслону для продовження наступу на південному напрямку", — заявив Дмитро Лиховій.

Окремо речник ОСУВ "Таврія" додав, що якщо аналізувати статистику, то за вчорашню добу зафіксовано приблизно 13 штурмових дій із боку противника і це найбільше число за останній місяць.

У липні росіяни також були не дуже активними під кінець місяця. Є ймовірність, говорив Дмитро Лиховій, що це демонстраційні дії для того, щоб показати, що вони можуть наступати навіть за умови, коли проводиться заміна підрозділів.

"Однак потрібно бути пильними, і не тільки військовому командуванню, яке за замовчуванням усе це бачить і розуміє, а й тій частині нашого суспільства, яка має активну позицію і стежить за перебігом дій на лінії фронту. Щоб не складалося враження, що ми вже перемагаємо і Курськ наш. Це зовсім не так. Ми наголошуємо, що важливий кожен відрізок, кожна ділянка. Це все українські території, і їх потрібно утримувати", — підсумував речник ОСУВ "Таврія".

Російське медіа "РИА Новости" опублікувало ролик із доставленням додаткових сил і засобів для нарощування угруповання військ і формування резервів у Курській області.

Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося, що в DeepState спростували заяву РФ про кількість звільнених пунктів у Курській області. Деякі села, біля яких бачили бійців ЗСУ, не перебувають під контролем українців, попередили аналітики. Водночас вони впевнені, що росіяни втратили 44 точки в Курській області.