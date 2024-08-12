Невелика кількість: РФ перекидає війська на Курщину із Запорізького напрямку (відео)
За словами спікера ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, незважаючи на дії окупантів, говорити про якесь ослаблення на півдні зарано. Росіяни також публікують кадри з тим, як відбувається передислокація в Курську область.
Росіяни почали перекидати деякі війська із Запорізької області на північний напрямок, однак це порівняно невелика кількість. Про це детальніше розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Еспресо.TV".
За його словами, противник після активізації бойових дій у Курській області почав займатися питанням передислокації військ із південних ділянок фронту. Це Придніпровський напрямок, а також Запорізька область загалом.
"Однак потрібно розуміти, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема і в Запорізькій області, і та кількість підрозділів, які вони передислокують, порівняно невелика, щоб говорити про якесь послаблення або зняття заслону для продовження наступу на південному напрямку", — заявив Дмитро Лиховій.
Окремо речник ОСУВ "Таврія" додав, що якщо аналізувати статистику, то за вчорашню добу зафіксовано приблизно 13 штурмових дій із боку противника і це найбільше число за останній місяць.
У липні росіяни також були не дуже активними під кінець місяця. Є ймовірність, говорив Дмитро Лиховій, що це демонстраційні дії для того, щоб показати, що вони можуть наступати навіть за умови, коли проводиться заміна підрозділів.
"Однак потрібно бути пильними, і не тільки військовому командуванню, яке за замовчуванням усе це бачить і розуміє, а й тій частині нашого суспільства, яка має активну позицію і стежить за перебігом дій на лінії фронту. Щоб не складалося враження, що ми вже перемагаємо і Курськ наш. Це зовсім не так. Ми наголошуємо, що важливий кожен відрізок, кожна ділянка. Це все українські території, і їх потрібно утримувати", — підсумував речник ОСУВ "Таврія".
Російське медіа "РИА Новости" опублікувало ролик із доставленням додаткових сил і засобів для нарощування угруповання військ і формування резервів у Курській області.
Нагадаємо, 12 серпня повідомлялося, що в DeepState спростували заяву РФ про кількість звільнених пунктів у Курській області. Деякі села, біля яких бачили бійців ЗСУ, не перебувають під контролем українців, попередили аналітики. Водночас вони впевнені, що росіяни втратили 44 точки в Курській області.