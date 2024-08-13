Поліпшить становище в Часовому Яру: одна з найкращих бригад показала полонених росіян (відео)

На опублікованому відео російські військові називають свої імена й підрозділи та кажуть, що їх взяли в полон 24 липня під час штурму лісосмуги.

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93-тя бригада "Холодний Яр" показала полонених російських військових із 72-ї бригади військ РФ. Відео опубліковано в Telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка.

За словами журналіста, є ймовірність того, що одна з найкращих українських бригад зможе допомогти стабілізувати становище в районі Часового Яру.

На опублікованому відео російські військові називають свої імена та підрозділи й кажуть, що їх взяли в полон 24 липня під час штурму лісосмуги.

Полонені російські солдати

Зі свого боку, керівник Defense Express Сергій Згурець повідомив, що наступ у Курській області розвивається на чотирьох напрямках. За його словами, в основі операції, ймовірно, лежить концепція так званої оперативної мобільної групи.

Нагадаємо, що російські війська застосовують у Курській області нові дрони. БПЛА з цифровим відеозв'язком управляється за допомогою кабелю і працює ефективніше порівняно зі звичайним FPV-дроном, заявляють росіяни.

Також повідомлялося, що винищувачі F-16 могли вирушити в перший бойовий виліт, на це може вказувати видалений пост. Журналісти говорять про те, що повітряне командування "Південь" виклало в соцмережі фото літака F-16 з ракетами AIM-120 AMRAAM і AIM-9 Sidewinder.