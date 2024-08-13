Морський бомбардувальник "Гаваї Марс" здійснив свій останній політ (відео)

Літак останнім часом використовувався як вельми ефективний засіб для гасіння лісових пожеж. Однак тепер його останнім притулком стане Музей авіації Британської Колумбії.

Related video

Тисячі глядачів зібралися на острові Ванкувер, щоб спостерігати за вражаючим останнім польотом легендарного водного бомбардувальника "Гаваї Марс". Величезний літак вирушив зі свого давнього дому на канадському озері Спроат, щоб дожити свій вік у Музеї авіації Британської Колумбії. Про цю історичну подію розповіли 12 серпня оглядачі The War Zone.

Літальний човен класу Martin Mars спочатку розробили для ВМС США як дальній океанський патрульний літак, а потім переобладнали на транспортний літак для війни на Тихому океані. У підсумку "Гаваї Марс" знайшов свою нішу як водний бомбардувальник, проте в цій ролі літак не літав майже десять років.

Ще літак послужив як засіб для гасіння пожеж. За оцінками фахівців, за час своєї служби "Гаваї Марс" скинув на лісові пожежі близько 50 мільйонів галонів води, що робить його одним із найефективніших протипожежних літаків в історії.

Останній політ бомбардувальника в супроводі дев'яти реактивних літаків CT-114 Tutor тривав близько двох годин. "Гаваї Марс" здійснив прольоти над такими населеними пунктами, як Порт-Альберні, Комокс, Кемпбелл-Рівер, Пауелл-Рівер, Нанаймо, островами Перської затоки й центром Вікторії. Зрештою, літак приземлився в Сааніх-Інлет, після чого його перевезли суходолом до Музею авіації Британської Колумбії.

Таким чином починаючи з вересня, відвідувачі музею зможуть побачити "Гаваї Марс" як центральний елемент нової виставки, присвяченої лісовим пожежам. Президент музею Стів Нікол зазначив, що цей історичний експонат буде відкритий для публіки щодня, надаючи можливість дізнатися, як це — перебувати всередині гігантського літака-ветерана.

Фактично "Гаваї Марс" — це унікальний зразок авіаційної техніки, який успішно служив у різних ролях, починаючи з військових місій і закінчуючи боротьбою з лісовими пожежами, продемонструвавши видатні експлуатаційні якості та надійність.

Нагадаємо, в рамках навчань "Northern Strike 24-2" ВПС США показали мікролітаки, які імітували повітряні загрози умовного противника. Йдеться про машину JSX-2, яка завдяки своєму крихітному розміру та маневреності ідеально підходять для імітації крилатих ракет і БПЛА.