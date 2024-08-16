Війська РФ перекинули в Курську область у значній кількості, — Міноборони Британії

За даними британської розвідки, після початкового безладу і дезорганізації війська РФ перекидаються, зокрема, з інших місць уздовж лінії зіткнення. Розпочато будівництво додаткових оборонних позицій.

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РФ перекидає в Курську область значні сили після початкового "безладу і дезорганізації". Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

У своєму новому розвідувальному оновленні британське Міноборони заявило, що українські війська проникли в російський прикордонний регіон на глибину 10-25 км на лінії фронту приблизно в 40 км.

Зведення британської розвідки

Повідомляється, що російські оборонні лінії та прикордонні війська "не були готові" до атак минулого тижня.

"Після початкового безладу і дезорганізації російські війська перекидаються в регіон великими силами, зокрема, ймовірно, з інших місць уздовж лінії зіткнення", — повідомило Міноборони РФ.

Зазначається, що також почали будувати додаткові оборонні позиції, щоб запобігти просуванню Сил оборони України.

Нагадаємо, що під Курськом бійці ЗСУ захопили новітній російський танк Т-80БВМ.

Також повідомлялося, що, за словами аеророзвідника Олександра Карпюка, Курська операція безпосередньо пов'язана з Покровськом.