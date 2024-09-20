Слідком РФ підтвердив, що військкора з США Рассела Бентлі закатували до смерті російські вояки

Слідство встановило, що троє військовослужбовців РФ застосували до американця фізичне насильство та тортури, що спричинили його смерть. Після цього вони сховали тіло в авто і підірвали його тротиловою шашкою.

Related video

Слідчій комітет Росії встановив особи військовослужбовців РФ, які до смерті побили та закатували на Донбасі воєнкора із США, який встиг повоювати на боці РФ, Рассела Бентлі із позивним "Техас". Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що закінчено розслідування кримінальної справи щодо військовослужбовців Збройних сил РФ Віталія Вансяцького, Владислава Агальцева, Володимира Бажина та Андрія Йорданова.

Слідство встановило, що 8 квітня 2024 року в окупованому Донецьку військовослужбовці Вансяцький, Агальцев та Йорданів застосували до американця фізичне насильство та тортури, що спричинили його смерть.

Того ж дня Вансяцький та Агальцев підірвали тротиловою шашкою автомобіль ВАЗ 2115 з тілом Рассела Бентлі.

9 квітня 2024 року за вказівкою Вансяцького військовослужбовець тієї ж військової частини Бажин намагався перемістити останки Бентлі з місця події.

Рассел Бентлі: що відомо

Рассел Бентлі із позивним "Техас" брав участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року. Чоловікові було 64 роки, він народився в Техасі, де багато років працював лісорубом. В Америці сидів у в'язниці за торгівлю марихуаною. Бентлі привернув увагу світової громадськості у 2022 році серією заяв та відеороликів про свій намір "звільнити Україну від нацистів".

Він вирішив прийняти православ'я та вступити до лав так званого "ополчення ДНР". Перебуваючи на окупованій Донеччині, він одружився з вчителькою російської мови.

Окупант зник 8 квітня під час обстрілу Донецька. Пізніше було знайдено його машину, а в ній бейсболку, окуляри та розбитий телефон.

Людмила, дружина Рассела Бентлі, заявила, що Рассела Бентлі викрали російські військові. Вона звинуватила у злочині танкістів із 5-ї бригади.