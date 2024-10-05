Ганебна втрата для російських ПКС: рідкісний безпілотник-невидимка впав в Україні, — Forbes

Російським ПКС не в новинку відправляти випробувальні літаки в зону бойових дій для збору даних, зазначає видання. Але втрата рідкісного і дорогого апарату під час бойових випробувань стане величезним ударом по зусиллях з розробки.

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Українські війська на сході України отримали несподіваний подарунок, коли рідкісний безпілотник-невидимка російських ПКС С-70 "Охотник" упав із неба над містом-фортецею Часів Яр. Про це пише Forbes.

Росія має всього кілька подібних реактивних безпілотників, і тепер один із них — або принаймні його уламки — перебуває в руках України та союзників.

Неясно, пише видання, що саме призвело до падіння. Відео, зняте із землі, показує, як БПЛА димить, падаючи на землю, що означає, що він був пошкоджений. Але пошкодження були явно меншими, ніж можна було б очікувати від ракети класу "повітря-повітря" або класу "земля-повітря".

Одна з імовірних причин полягає в тому, що "Охотник" міг зіткнутися з потужними радіоперешкодами вздовж цього сектора лінії фронту. Дрон, імовірно, не володіє повною автономністю і замість цього залежить від постійного зв'язку з операторами на землі. Цю деталь конструкції, яку українські та союзні аналітики тепер можуть підтвердити або спростувати, оглядаючи рештки "Охотника".

Видання зазначає, що це ганебна втрата для пошарпаних російських ПКС, які списали понад 100 бойових літаків, включно з щонайменше одним винищувачем-невидимкою Су-57, через українські гармати, ракети і безпілотники.

Про "Охотника" вперше стало відомо ще 2019 року, і через 5 років після його дебюту незрозуміло, чи побудував "Сухой" достатньо таких апаратів для оснащення ними частин на передовій, пише видання, не виключаючи, що це може бути БПЛА для випробувань.

І хоча російським ПКС не в новинку відправляти випробувальні літаки в зони бойових дій для збору даних, втрата рідкісного і дорогого апарату під час бойових випробувань стане величезним ударом по зусиллях з розробки.

Навіщо ЗС РФ випустили рідкісний "Охотник" у політ на лінії фронту

Однак очевидно, чому російські ВКС були б змушені розгорнути "Охотник", пише Forbes. ЗС РФ втрачають свої стандартні розвідувальні безпілотники з великою швидкістю.

За словами аналітика Ендрю Перпетуа, російські сили здійснюють близько 300 розвідувальних вильотів безпілотників щодня протягом 31 місяця масштабної війни в Україні. Останнім часом майже третина цих вильотів закінчувалися тим, що безпілотник збивався.

Можливо, передбачаючи прогалину в спостереженні, росіяни пішли на великий ризик зі своїм новітнім, і все ще не повністю готовим дроном. І "Охотник" міг стати жертвою тієї ж української оборони, яка вже зробила небо над лінією фронту небезпечним навіть для менш досконалих типів дронів.

Технічні характеристики та можливості БПЛА

"Охотник-Б" здатний нести широкий асортимент озброєнь, включно з керованими і некерованими бомбами масою до 1000 кг, а також різними ракетами класу "повітря-земля" і "повітря-повітря". На апараті встановлено реактивний двигун АЛ-31, який використовується на винищувачах Су-27. Агрегат дає змогу розвивати швидкість до 1000 км/год і досягати дальності майже 6 000 км.

Нагадаємо, наприкінці липня аналітик Майя Карлін дійшла висновку, що російський безпілотник С-70 "Охотник", розроблений компанією "Сухой" і Російською авіабудівною корпорацією "МіГ", найімовірніше, нескоро піде в серію. Проблеми із серійним виробництвом перспективного російського БПЛА пов'язані зі складнощами стелс-технологій, а також з економічними обмеженнями, викликаними західними санкціями.

Раніше повідомлялося, що новий безпілотник С-70 "Охотник" був помічений на аеродромі "Ахтубинск" в Астраханській області Росії. За попередньою інформацією, наразі Росія має в арсеналі всього три таких апарати.

БПЛА С-70 "Охотник" є копією іранського дрона Shahed 171 Simorgh, який, своєю чергою, є повною копією американського RQ-170.