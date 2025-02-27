Музейний експонат на фронті: бійці ЗСУ затрофеїли рідкісний кулемет ТКБ-521 (фото)

Українські військові, до рук яких потрапив цей екземпляр, відзначили складність і непрактичність зброї. Зокрема, через особливості конструкції зброя потребує спеціальних і кулеметних стрічок.

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Російська армія зіткнулася з нестачею кулеметів, що призвело до використання застарілих зразків. Якщо раніше були помічені північнокорейські Type 73, то тепер зафіксовані випадки застосування радянських ТКБ-521 — єдиних кулеметів, розроблених ще в 1950-х роках. Відповідні фото з коментарями опубліковано на каналі "Водограй" у Telegram.

Кулемет ТКБ-521 став трофеєм одного з підрозділів Сил оборони України, що підтверджує його реальне використання у військах РФ. З цієї нагоди оглядачі Defense Express зазначили, що донедавна цей зразок можна було побачити лише в експозиції Тульського музею озброєння.

Кулемет ТКБ-521 Кулемет ТКБ-521 Кулемет ТКБ-521 Кулемет ТКБ-521 Розбирання ТКБ-521 Деталі кулемета ТКБ-521

ТКБ-521: Єдиний Кулемет Нікітіна

Розробка ТКБ-521 велася з 1953 року в тульському ЦКБ-14 під керівництвом конструктора Нікітіна. Загалом було вироблено близько 1000 екземплярів для випробувань, але 1959 року він програв конкуренцію кулемету Калашникова (ПК) і був відправлений на склад. Основною причиною відмови від ТКБ-521 стало тривале і складне доопрацювання конструкції, а також технологічна складність виробництва, що вимагає високої точності виготовлення деталей.

Попри це, ТКБ-521 мав і переваги: кращу стійкість до запилення, зручність у заряджанні та розряджанні. Однак він поступався ПК у надійності за високої вологості, а також вимагав використання окремих кулеметних стрічок, несумісних з іншими зразками радянських кулеметів.

До речі, і українські військові, до рук яких потрапив цей екземпляр, відзначили складність і непрактичність зброї.

"Відгуки не найкращі — розбирається і обслуговується важко, а самий прикол ще й у тому, що він не уніфікований зі штатною металевою стрічкою від ПК, а штатних стрічок на ТКБ-521 не видають", — пишуть вони.

Ключовою відмінністю ТКБ-521 є система подачі боєприпасів. На відміну від ПК, де патрон спочатку виймають назад і вниз, а потім досилають у патронник, у ТКБ-521 реалізовано пряме досилання патрона безпосередньо зі стрічки. Це вимагало використання спеціальних ланок і окремої кулеметної стрічки, не сумісної зі стрічками від кулеметів СГМ і РП-46.

Існує інформація, додали експерти, що російські військові могли отримати ТКБ-521 без відповідних стрічок, що робить їх застосування проблематичним. Крім того, на знімках кулемети зображені без боєкомплектів, що може свідчити про логістичні складнощі.

Технічні характеристики ТКБ-521

Калібр: 7,62×54 мм.

Темп стрільби: 650-700 пострілів/хв.

Вага: близько 9 кг.

Механізм подачі патронів: пряме досилання зі стрічки в патронник.

Газовідвідна система з відсіченням порохових газів.

Раніше повідомлялося, що російські війська в Україні отримали на озброєння нові кулемети "Калашникова" РПЛ-20 калібру 5,45 мм. Зброя оснащена стрічковою системою живлення замість звичного магазину, що збільшує боєкомплект до 100 або 200 патронів.