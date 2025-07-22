Росія застосувала крилату ракету Х-69: у Києві знешкодили небезпечний уламок (фото)

Українська влада підтвердила, що під час останньої повітряної атаки на Київ Росія застосувала новітню крилату ракету Х-69. Уламки боєприпасу було виявлено на околиці столиці, де ракета була успішно нейтралізована засобами ППО.

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Сапери знешкодили касетну боєголовку, яка впала у дворі житлового будинку. Фахівці вивезли її в безпечне місце для подальшого знищення, повідомляє пресслужба ДСНС. Зазначається, що боєприпас міг вибухнути в будь-який момент.

За інформацією українських військових, ракета була перехоплена до досягнення мети. До того ж це вже не перший випадок застосування Х-69 по українських об'єктах: раніше такі ракети фіксувалися під час ударів по Трипільській ТЕС у 2024 році.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Ракета Х-69: малопомітна зброя РФ

Експерт у галузі авіації та виконавчий директор аналітичного проєкту "Мілітарний" Вадим Кушніков заявив, що поява Х-69 на українському театрі воєнних дій свідчить про зростаючий ударний потенціал Росії.

Зброя являє собою стелс-ракету з розширеним бойовим радіусом і можливістю застосування касетних зарядів, зазначив експерт. За різними даними, максимальна дальність ракети може досягати 400 км, хоча розробник — КБ "Радуга" — офіційно заявляє про 290 км. Така дальність дозволяє запускати Х-69 поза зоною ураження більшості українських систем ППО.

"Ми побачили, що ця зброя продемонструвала значний руйнівний потенціал, оскільки електростанція була виведена з ладу на тривалий період", — сказав Кушніков.

Важливо

Таємнича Х-69. Характеристики стелс-ракети, якою ЗС РФ вдарили по Трипільській ТЕС

Основні заявлені характеристики ракети Х-69

Стартова маса: 710 кг

Маса бойової частини: 310 кг

Швидкість польоту: 700-1000 км/год

Дальність: близько 400 км

Висота польоту: 25-70 метрів

Нагадаємо, у квітні минулого року на виставці Dubai Airshow 2023 РФ уперше представила нову крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69, яка заявлялася як боєприпас для винищувача Су-57. Головною особливістю ракети називають її наднизький політ на висоті близько 25-70 метрів, що ускладнює її виявлення.