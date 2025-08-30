Російські міни та українські дрони: у ЗСУ розповіли, як підірвали два мости в РФ

Україна підірвала два ключові російські мости, використовуючи міни, які російські військові самі склали під мостами, щоб знищити їх у разі наступу ЗСУ.

Українські військові розповіли, як знищили два мости на території Росії біля кордону з Харківською областю. Росіяни використовували їх для постачання своїх військ. Відео з'явилося кілька днів тому, але подробиці зухвалої операції українські військові розповіли тільки зараз, пише CNN.

ЗСУ підірвали мости в Бєлгородській області РФ

Через їхню стратегічну важливість мости в РФ були заміновані, щоб російські військові мали можливість підірвати їх у разі раптового наступу українських військ.

Нерідко армія, що зазнала нападу, знищує мости, дороги та інші ключові об'єкти інфраструктури на своїй території, щоб завадити противнику просуватися. Україна зробила це в перші дні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, знищивши мости на дорогах, що ведуть до Києва. Цей крок затримав російський наступ і захистив українську столицю.

У випадку з двома мостами в Росії українські військові дізналися про схованки з мінами і використовували це у своїх інтересах.

58-та окрема мотострілецька бригада України, яка проводила операцію, повідомила CNN, що вони вирішили уважніше оглянути міст після того, як помітили незвичайну активність навколо нього.

"Стало ясно, що там щось відбувається. Ми не могли запустити під мостом звичайний розвідувальний безпілотник, тому що сигнал просто пропадав, тому ми прилетіли на дроні з видом від першої особи, оснащеному оптоволоконним кабелем", — розповів представник бригади.

На відео, знятому дроном, видно, як він наближається до мосту і виявляє велику купу протитанкових мін та інших боєприпасів. Поруч видно шматок маскувальної сітки, якою, мабуть, було прикрито схованку.

Росіяни просто склали міни під мостами Фото: Скриншот

"Ми побачили міни і підірвали їх", — додали вони.

Відео різко обривається, коли дрон врізається в схованку. На кадрах, знятих другою камерою з деякої відстані, видно потужний вибух. Журналісти геолоціювали міст, показаний на відео: він розташований у Бєлгородській області Росії, неподалік від кордону з Україною.

"Після цього ми вирішили перевірити інший міст. Ми виявили, що він теж замінований, і завдали удару", — сказав український військовий, додавши, що вони "побачили можливість і скористалися нею".

Росія не стала коментувати атаки на мости.

Представник бригади повідомив, що вартість безпілотників, використаних під час атаки, становила від 600 до 725 доларів США. Що зробило підрив мостів надзвичайно економічно ефективною операцією. Знищення мосту здалеку — завдання не з легких. За звичайних обставин для цього потрібні були б дорогі керовані боєприпаси, що доставляються складною системою, наприклад, ракетною установкою або літаком.

Нагадаємо, атаки на мости були не першим випадком, коли Україна використовувала невеликі і відносно дешеві безпілотники з видом від першої особи для досягнення максимального ефекту. У червні ЗСУ знищили або пошкодили десятки російських літаків під час операції "Павутина", використовуючи невеликі безпілотники, які доставили до російських аеродромів на вантажівках.

Також стало відомо, що ЗСУ оточили російських солдатів у районі Добропілля.