ЗС РФ атакували Харків: кількість жертв зросла, є загиблий

У Харкові 3 грудня близько 14:30 прогримів вибух у Шевченківському районі міста.

Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, а незабаром під завалами було знайдено тіло ще одного чоловіка, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Вибухом пошкоджено три автомобілі, загорілися чотири гаражі.

На місці працюють рятувальники, які ліквідують пожежу, а також проводять огляд території в пошуках можливих постраждалих.

За неповну добу 3 грудня в Харкові вже двоє загиблих. Зранку стало відомо про пожежу у квартирі чотириповерхового житлового будинку на вулиці Миру.

Коли рятувальники прибули на місце події, то під час гасіння вогню виявили тіло 25-річної жінки в палаючій квартирі. Ще один чоловік постраждав.

Відео дня

3 грудня в Харкові загинула молода жінка Фото: ДСНС

Із задимленого під'їзду пожежникам вдалося врятувати десять мешканців будинку.

За інформацією в міських пабліках, причиною трагедії міг стати вибух зарядної станції.

Нагадаємо, 12 листопада окупанти вдарили безпілотниками по центру Харкова. Від вибухової хвилі зазнали травм і забоїв 68-річний чоловік і 60-річна жінка, їх було госпіталізовано до медичного закладу. Також лікарі надали на місці допомогу 77-річній жінці, яка отримала легкі поранення.

У ніч на 19 листопада місто зазнало чергової масованої атаки ЗС РФ. 19 дронів типу "Герань-2" атакували Слобідський і Основ'янський райони, постраждали щонайменше 46 осіб, зокрема дівчатка 9 і 13 років. Один із прильотів припав на подвір'я школи.

Раніше повідомлялося, що росіянам вдалося зайти на територію Харківської області ще в одному місці.