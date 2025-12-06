США планують збільшити постачання зброї в Україну до Різдва, — Kyiv Post

На тлі намірів США дистанціюватися від НАТО після 2027 року, у Вашингтоні заявили про те, що постачання зброї в Україну збільшиться до Різдва.

Це підкреслює плани Штатів озброювати Київ навіть попри перерозподіл внутрішнього тягаря в НАТО, пише Kyiv Post.

"Підтримка України зберігається, але Європа має бути готовою до НАТО, у якому Сполучені Штати більше не будуть автоматично першими реагувати", — заявив виданню високопосадовець західного уряду, знайомий із ходом переговорів.

Раніше Пентагон попередив європейських партнерів про те, що хоча військова допомога Києву, як очікується, збільшиться, Вашингтон більше не буде підтримувати звичайні оборонні системи НАТО після 2027 року. Цю інформацію Kyiv Post підтвердили три обізнаних джерела.

"Вашингтон говорить Європі, що епоха домінування США в НАТО закінчується — і терміни визначено", — сказав журналістам європейський дипломат, ім'я якого не вказано.

Американське оборонне відомство поставило ультиматум: якщо до 2027 року Європа не створить очолювану Європою структуру НАТО, США готові повністю відмовитися від ключових процесів планування, зокрема від Моделі сил НАТО (NFM) і Процесу оборонного планування НАТО (NDPP).

Зараз американці ще задіяні в цих процесах, щоб допомогти переходу Європи під контроль.

"Після 2027 року, за словами однієї з офіційних осіб, Європі доведеться "розбиратися", не приймаючи участь США як даність", — зазначає ресурс.

Поки що серйозних змін у структурі військ США в Європі не планується. Пентагон скоротить кількість високопоставлених американських офіцерів у командній структурі НАТО, відкривши ці керівні посади для європейців.

Однак Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі (SACEUR) залишається американським, зберігаючи центральний елемент військової архітектури НАТО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав оновлену стратегію національної безпеки, у якій американці зосередяться на Західній півкулі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Зазначається, що Європа має стати більш автономною, щодо українців вестимуть переговори, а з росіянами — вигідно співпрацюватимуть.

Тим часом Путін пригрозив Європі, що РФ готова до військового конфлікту з Європою, хоча офіційно не планує його розв'язувати.