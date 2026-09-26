Смертоносна зброя: США та РФ виступили проти контролю людей над рішеннями ШІ щодо ударів, — ЗМІ

Представники двох країн домоглися вилучення з проєкту ООН вимог щодо перевірки обраних штучним інтелектом військових цілей людиною та дотримання етичних норм перед застосуванням автономної зброї, повідомляють журналісти.

На переговорах, які нещодавно відбулися в Женеві (Швейцарія), США та Росія пом’якшили низку захисних заходів у рамках знакової ініціативи ООН, спрямованої на регулювання застосування автономних систем озброєння, оснащених штучним інтелектом, повідомляють інсайдери. Переговори велися в рамках підготовки до укладення глобального договору під егідою ООН, який має юридично закріпити правила використання смертоносної автономної зброї, здатної самостійно виявляти та вражати цілі за допомогою ШІ, пише The Washington Post.

Як повідомляють джерела американського видання на умовах анонімності, дипломати США та Росії домоглися суттєвих змін у тексті документа, який має стати основою майбутньої глобальної угоди, покликаної забезпечити безпеку використання штучного інтелекту в автономних системах озброєння.

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За словами джерел, із тексту проєкту ООН було вилучено вимоги щодо того, щоб автономні системи озброєння функціонували "передбачувано" та "надійно", а також пункт, який зобов’язував враховувати етичні аспекти під час використання озброєння з ШІ. Крім того, делегації США та Росії наполягли на виключенні положення, що вимагає участі людини у перевірці військових цілей, визначених ШІ перед нанесенням удару. За словами джерел, США та РФ вирішили пом’якшити міжнародні правила регулювання автономних систем озброєння з ШІ.

Веріті Койл з організації Human Rights Watch заявила, що пом'якшення правил регулювання автономних систем озброєння з ШІ може призвести до серйозних наслідків.

"Це може означати, що машини ухвалюватимуть рішення, від яких залежать життя людей, без участі людини. Наслідки очевидні: зростання кількості жертв серед мирного населення, зниження рівня відповідальності та стрімкий перехід до небезпечніших форм автоматизованої війни", — каже Койл.

Переговори в ООН щодо регулювання автономних систем озброєння з штучним інтелектом наразі не мають обов’язкового характеру, але, якщо держави-члени дійдуть згоди, вони можуть відкрити шлях до укладення знакового договору, що матиме юридичну силу.

Наступний раунд переговорів відбудеться в Женеві в листопаді, і там країни-члени ООН обговорять можливість укладення повноцінного міжнародного договору, що матиме юридичну силу та встановлюватиме чіткі правила щодо зброї зі штучним інтелектом.

Нагадуємо, що вчений Дмитро Чумаченко показує, наскільки широко Росія вже використовує ШІ та як це сприяє її здатності вести війну.

Також нагадуємо, що керівники трьох провідних світових компаній у сфері штучного інтелекту заявили, що, на їхню думку, галузь ШІ повинна сповільнити темпи розвитку.