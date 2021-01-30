Ймовірна кібератака на Іран: не працювали аеропорти, сайти держорганів і геолокація (відео)

У Тегерані включалася повітряна тривога, а користувачі соцмереж повідомляли про ізраїльських літаках.

В ніч з 29 на 30 січня в іранській столиці завили сирени, зламалися системи геолокації, не працював інтернет, а також вперше за багато років було припинено авіасполучення. Про це повідомляє агентство Jamaran.

За свідченнями в соцмережах, сирени не замовкають близько 15 хвилин і сильно налякали городян, нагадавши про бомбардування Тегерана під час ірано-іракської війни.

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У той же самий час тегеранський аеропорт не прийняв рейс Turkish Airlines. За даними Flight Radar, літак кружляв над Тегераном, але не зайшов на посадку, а був перенаправлений в аеропорт Баку, де успішно приземлився.

При цьому, в аеропорту Тегерана відключили електрику, були недоступні сайти деяких іранських аеропортів, а сайт іранського Агентства з атомної енергії до сих пір не відновлений. Повідомлялося також, що радіолокаційна система Вартових ісламської революції в Іранської армії зламалася. Іран не виключає, що піддався масованій кібератаці з боку Ізраїлю і США.

У соцмережах пішли чутки про проліт ізраїльських винищувачів F-35I над Тегераном, тому Іран закрив повітряний простір через можливих атак Ізраїлю по військових базах.

Іранські офіційні особи запевнили, що збій в роботі системи однієї з організацій став причиною появи звуку сирен тривоги в західній частині Тегерана. Про це повідомляє в суботу агентство ISNA з посиланням керівництво провінції Тегеран.

Агентство відзначає, що після збою в роботі сирена була відключена. Назва організації не повідомляється.

При цьому глава департаменту по екстрених ситуацій провінції Тегеран Мансур Дараджаті повідомив, що "сирена спрацювала через проникнення води після сильного дощу в систему оголошення тривоги".

Тим часом напруженість між Іраном та Ізраїлем продовжує наростати. Зовсім недавно генерал КВІР пригрозив розбомбити Тель-Авів і Хайфу.