Про закриття трьох телеканалів в Україні пишуть вже і мексиканські ЗМІ

«Президент заявив, що хоче боротися з поширенням пропаганди і повідомлень, які можуть становити ризик для національної безпеки країни. Однак телеканали виступили проти цього заходу, випустивши заяву, в якій звинуватили Президента в зведенні рахунків», — йдеться в новинах мексиканських сайтів.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом відкликав на п'ять років ліцензії на мовлення у трьох телеканалів. Про це повідомляється на двох сайтах групи «Turquesa News» Radioturquesa і Тurquesanews (місто Канкун, Мексика).

Цей захід, інформують інтернет-ресурси, зачіпає канали «112 Україна», NewsOne і ZIK, що належать народному депутату України Тарасу Козаку, які потрапили під санкції за відносини з головою Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктором Медведчуком.

«Президент заявив, що хоче боротися з поширенням пропаганди і повідомлень, які можуть становити ризик для національної безпеки країни. Однак телеканали виступили проти цього заходу, випустивши заяву, в якій звинуватили Президента у зведенні рахунків», — йдеться в новинах мексиканських сайтів.

Раніше повідомлялося, що голова Політради ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що введення Президентом України Володимиром Зеленським санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK є абсолютно незаконним. «Зеленський мріє зачистити інформаційний поле, як йому радить його оточення, щоб інформаційне спілкування Президента з українським народом проходило на інтелектуальному рівні дитячого садка, під ялинкою, коли Президент віщає, а вдячна аудиторія слухає його? Бажає звести спілкування до "прикольних відосиків"? Такого не буде! Не вийде! Людям потрібні відповіді на питання, які їх хвилюють — про тарифи, вакцини, мир на Донбасі, заробітну плату, пенсії та багато іншого», — сказав політик.

Також Медведчук зазначив, що українцям необхідно задуматися над тим, що на чолі країни стоїть "непрофесійна команда з диктаторськими амбіціями, яка має на меті узурпацію влади і знищення прав і свобод громадян".