Популярна турецька газета дорікнула Зеленському в замаху на свободу слова — закритті популярних новинних телеканалів

«Деякі критики кажуть, що цей крок, зроблений на наступний день після того, як ще одна колишня радянська республіка, Латвія, закрила кілька російських телеканалів, пригнічує свободу слова», — зазначає турецька газета.

Нездатність Президента України Володимира Зеленського виконати свої основні передвиборчі обіцянки призвела до падіння його рейтингу. На фоні цього введення санкцій щодо опозиції та закриття популярних телеканалів виглядає як замах на свободу слова. Про це написала популярна турецька газета Daily Sabah.

«Деякі критики кажуть, що цей крок, зроблений на наступний день після того, як ще одна колишня радянська республіка, Латвія, закрила кілька російських телеканалів, пригнічує свободу слова», — зазначає турецька газета.

Також уточнюється, що, за словами Зеленського, телеканали, щодо яких були застосовані санкції, стоять на шляху України до ЄС і до євроатлантичної інтеграції. Але, на думку редакції газети, за подібними діями українського Президента стоїть бажання голови держави приховати свою неспроможність на цій посаді.

«Колишній комік Зеленський прийшов до влади у 2019 році з обіцянкою припинити війну на сході України. Але його нездатність виконати і це, і інші зобов'язання призвела в останні місяці до різкого падіння рейтингів його і партії влади», — пише Daily Sabah.

Крім того, видання цитує голову Політради партії «Опозиційна платформа — За життя», народного депутата України Віктора Медведчука, який заявив журналістам, що і самі санкції щодо опозиційного депутата, і слідом за ними закриття його телеканалів є незаконними і будуть оскаржені в суді.

Нагадаємо: голова Політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що Зеленський не знайшов можливості розправитися з неугодними політиками і ЗМІ в рамках правового поля, тому пішов на грубе порушення закону та Конституції України.