8 березня по-мексиканськи. Напередодні жіночого дня в Мексиці забарикадували палац президента

Влада країни очікує масштабні марші на підтримку прав жінок.

У Мексиці біля президентського палацу були встановлені металеві загородження напередодні жіночого маршу 8 березня. Про це повідомляє The Guardian.

У країні кількість вбивств жінок зросла майже на 130% в період з 2015 по 2020 роки. Рішення президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора забарикадувати палац демонструє апатичність влади до проблеми насильства, відзначають критики.

Напередодні Міжнародного жіночого дня огорожі також були встановлені навколо урядових будівель і пам'ятників в центрі Мехіко, де рік тому тисячі людей протестували проти насильства по відношенню до жінок і безкарності цих злочинів.

"Ми повинні уникати провокацій з боку людей, які хочуть завдати шкоди. Уявіть, якщо ми не подбаємо про Національномий палац, а вони (учасники протесту, — ред.) його розгромлять. Якою картину побачить світ?", — заявив Лопес Обрадор.

Він повторив, що жінки мають право на протест, але підкреслив, що акція повинна бути мирною. Обрадор привів в приклад власну акцію протесту в 2006 році.

"У нас вкрали пост президента, і ми протестували, але не було розбите жодне скло. Я пройшов два-три рази весь шлях від Табаско до Мехіко", — заявив Лопес. Він упродовж багатьох років неодноразово звинувачував супротивників у фальсифікаціях результатів виборів.

За офіційними даними, щонайменше 939 жінок стали жертвами феміциду в минулому році в Мексиці.

За словами глави МВС Мексики Ольги Санчес Кордеро, бар'єри були встановлені "для захисту жінок".

В цьому році гнів руху за права жінок був викликаний політиком Фелікса Сальгадо, який був висунутий на пост губернатора південного штату Герреро, незважаючи на звинувачення в згвалтуванні. Сам же Сальгадо звинувачення заперечує.

Президент Мексики заявив з цього приводу, що критики Сальгадо керуються виключно політичними мотивами.