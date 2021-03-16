Заступник голови адміністрації президента РФ Козак звинуватив Київ у намірі затягнути конфлікт на Донбасі

Заступник глави адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що не існує ніякого нового мирного плану з врегулювання ситуації на Донбасі, про який говорить глава Офісу президента Андрій Єрмак. Про це російський дипломат розповів в інтерв'ю "Інтерфаксу".

На думку Козака, щоразу, коли представники України "заходять у глухий кут", не можуть знайти логічно зрозумілої відповіді на ті виклики, які природно й неминуче виникають у переговорному процесі в "нормандському форматі" або в Контактній групі, в українських ЗМІ з'являються різного роду заяви, "експертні оцінки", як правило, не мають нічого спільного з реальністю.

Водночас він передбачає, що така тактика не може тривати нескінченно й тому зараз представники української влади виходять за власні "червоні лінії".

"Відсутність реального прогресу у врегулюванні неможливо підмінити словесною еквілібристикою навіть за наявності талантів у цьому жанрі. Очевидно, "колесо білки", в яке себе загнала нова політична команда, прискорюється. Колеги опинилися в досить скрутному становищі та змушені виходити за власні, як вони люблять говорити, "червоні лінії". Я маю на увазі блокування альтернативних джерел інформації — опозиційних телеканалів і понад 400 інтернет-ресурсів", — говорить Козак.

"Щодо "нового мирного плану". На столі переговорів його немає. Це черговий міф. У всякому разі, про що йдеться, ніхто з учасників мінського та нормандського форматів не знає", — додає він.

Козак, який є представником від Росії на переговорах у "нормандському форматі" на рівні політрадників, розповів, що 8 лютого "представники Німеччини і Франції зробили чергову спробу погодити "компромісний проект" рекомендацій "нормандського формату" для Контактної групи з метою підготовки там "дорожньої карти" всеосяжним політичним врегулюванням конфлікту відповідно до Мінських угод".

При цьому він зазначив, що "представлений проект є надмірно "компромісним" у тому сенсі, що його обтічні положення викличуть нові нерозв'язні суперечності в Контактній групі".

У зв'язку з цим, пояснив представник Кремля, 16 лютого Росія надіслала всім учасникам переговорів уточнювальні поправки і запропонувала Києву представити свої пропозиції до франко-німецького проекту, а також викласти позицію щодо російських поправок.

"З тих пір українські колеги зберігають багатозначне мовчання...", — сказав він.

Козак також звинуватив Київ у намірі затягнути конфлікт на Донбасі.

"Усі дії Києва свідчать про намір затягнути, заморозити конфлікт. Не випадково почали говорити про якусь "стіну Донбасу". Розкручується версія і про бажання Росії "вживити отруєну пігулку Донбасу в здорове політичне тіло України". Жодних таємних планів у Росії немає", — сказав Козак.

Він заявив, що Україна шукає відмовки, щоб не вести діалог із представниками Донбасу, і тому вважає необов'язковою затверджену Мінськими домовленостями резолюцію Ради безпеки ООН 2202, яка, за версією Києва, не є обов'язковою.

Представник Росії на переговорах "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників також звинуватив Київ у черговому загостренні ситуації, збільшенні частоти і кількості обстрілів на Донбасі.

Козак також стверджує, що переговори в "нормандському форматі" істотно змінилися, тепер обговорюються конкретні проекти рішень, але Україна знизила свою активність. При цьому він із жалем зауважив, що Росії поки "не вдається подолати принцип вельми дивної конфіденційності "нормандських" переговорів".

"За конфіденційність виступає Україна. У цьому з посиланнями на дипломатичні традиції її підтримують Німеччина і Франція...", — сказав Козак.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в української сторони спільно із західними партнерами готовий план мирного врегулювання на Донбасі, потрібно тільки, щоб Росія схвалила його. Однак заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що РФ нічого не знає про план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також раніше президент Володимир Зеленський анонсував підготовку "нормандської зустрічі". Однак в разі якщо вона не відбудеться, глава держави знайде інший формат переговорів із кожною стороною.

При цьому в Кремлі вважають, що виконання раніше досягнутих домовленостей щодо Донбасу стало б кращою підготовкою зустрічі президентів Росії та України.