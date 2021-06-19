Серед постраждалих під час аварії літака на Кузбасі був російський мільярдер, — ЗМІ

Медики підтвердили, що бізнесмен був серед пасажирів літака. Він отримав множинні травми.

Серед 19 осіб, які перебували на борту літака Le L-410, що розбився 19 червня на аеродромі Танай в Кемеровській області Росії, опинився і кузбасский мільярдер Тимур Франк, повідомляють росЗМІ.

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На даний момент відомо, що він отримав поранення і госпіталізований у лікарню в Ленінську-Кузнецькому. За словами джерела, чоловік отримав множинні травми, і його стан важкий.

В обласному центрі медицини катастроф журналістам підтвердили, що мільярдер був серед пасажирів літака.

[ + – ] Тимур Франк — другий праворуч Фото: compromat.ru

Франк – співвласник ТОВ "Розріз Кузнецький Південний", яке зараз перебуває на етапі будівництва і займається видобутком вугілля відкритим способом. Проектна потужність підприємства – 5 млн тонн вугілля. Вийти на неї компанія планує до до 2023 року.

Нагадаємо, двомоторний літак розбився під час тренувального польоту. На момент аварії на його борту перебували два пілоти, два досвідчених інструктори з парашутного спорту і 15 парашутистів.

У результаті аварії загинули 4 людини, хоча раніше ЗМІ повідомляли про 9 загиблих. Пʼятеро людей доставлені в реанімацію у важкому стані, ще 8 постраждалих отримали травми середньої тяжкості, і двоє – легкої. Пілоти та інструктори не вижили.

Місцеві жителі, побачивши падаючий літак, поспішили до місця аварії на допомогу постраждалим.

Відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки й експлуатації повітряного транспорту. На місце аварії направили слідчих і криміналістів центрального апарату. Голова ДОСААФ тимчасово призупинив всі польоти літаків Le L-410.

Причини трагедії наразі встановлюються. За однією з версій, провиною всьому – технічна несправність літака. Через відмову одного з двигунів він пішов на жорстку посадку, що виявилася невдалою.