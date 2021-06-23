Верховний суд не допоміг: у Японії подружжю заборонили мати різні прізвища

Верховний суд раніше вже виносив такий вердикт, однак він був оскаржений трьома родинами в Токіо

У Японії визнали конституційною заборону подружжю мати різні прізвища. За це проголосували 11 членів цього вищого юридичного органу країни, четверо були проти. Про це повідомляє The Mainichi.

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Верховний суд уже виносив такий вердикт шість років тому, проте він був оскаржений трьома родинами в Токіо, які подали відповідний цивільний позов.

Рішення Верховного суду їх засмутило. "Деякі люди думають, що шлюб — це одне і те ж прізвище і тільки, але я сподіваюся, що вони визнають, що цінність шлюбу в іншому", — сказала одна з жінок, які подали позов.

У 1889 році в Японії був ухвалений закон, який вимагав від чоловіка і дружини мати єдине родове прізвище. Це відображало традиційну концепцію шлюбу як угоди, у якій беруть участь сім'ї, а не окремі особи. Зазвичай жінка йшла із сім'ї, щоб стати частиною сім'ї чоловіка.

У процесі демократизації після поразки у Другій світовій війні був затверджений порядок, що дозволяв при укладенні шлюбу брати прізвище будь-якого з подружжя. Однак, воно в будь-якому випадку повинне бути єдиним, що, на думку значної частини населення, абсолютно несучасно і не відповідає налаштуванню суспільства.

За скасування нинішньої системи виступили майже 43% учасників опитування, проведеного у 2017 році канцелярією прем'єр-міністра.

У тому ж році уряд Японії прийняв рішення дозволити заміжнім жінкам за бажанням вписувати у свої закордонні паспорти дівочі прізвища. Раніше це допускалося тільки в одному випадку — якщо жінка могла довести, що відома за кордоном саме під цим ім'ям.

Опозиційні сили періодично порушують питання про скасування заборони на різні прізвища для подружжя, називаючи такий порядок однією з форм дискримінації. Однак, подібні спроби блокуються керівною Ліберально-демократичною партією, яка враховує думку консервативних верств населення.

За даними Міністерства юстиції, Японія — єдина країна у світі, у якій діє закон, що зобов'язує подружні пари мати одне прізвище. Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок уже неодноразово рекомендував Японії змінити систему. Цікаво, але іноземців ця норма не стосується, вони можуть зберегти кожен своє прізвище.