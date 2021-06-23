Верховний суд не допоміг: у Японії подружжю заборонили мати різні прізвища
Верховний суд раніше вже виносив такий вердикт, однак він був оскаржений трьома родинами в Токіо
У Японії визнали конституційною заборону подружжю мати різні прізвища. За це проголосували 11 членів цього вищого юридичного органу країни, четверо були проти. Про це повідомляє The Mainichi.
Верховний суд уже виносив такий вердикт шість років тому, проте він був оскаржений трьома родинами в Токіо, які подали відповідний цивільний позов.
Рішення Верховного суду їх засмутило. "Деякі люди думають, що шлюб — це одне і те ж прізвище і тільки, але я сподіваюся, що вони визнають, що цінність шлюбу в іншому", — сказала одна з жінок, які подали позов.
У 1889 році в Японії був ухвалений закон, який вимагав від чоловіка і дружини мати єдине родове прізвище. Це відображало традиційну концепцію шлюбу як угоди, у якій беруть участь сім'ї, а не окремі особи. Зазвичай жінка йшла із сім'ї, щоб стати частиною сім'ї чоловіка.
У процесі демократизації після поразки у Другій світовій війні був затверджений порядок, що дозволяв при укладенні шлюбу брати прізвище будь-якого з подружжя. Однак, воно в будь-якому випадку повинне бути єдиним, що, на думку значної частини населення, абсолютно несучасно і не відповідає налаштуванню суспільства.
За скасування нинішньої системи виступили майже 43% учасників опитування, проведеного у 2017 році канцелярією прем'єр-міністра.
У тому ж році уряд Японії прийняв рішення дозволити заміжнім жінкам за бажанням вписувати у свої закордонні паспорти дівочі прізвища. Раніше це допускалося тільки в одному випадку — якщо жінка могла довести, що відома за кордоном саме під цим ім'ям.
Опозиційні сили періодично порушують питання про скасування заборони на різні прізвища для подружжя, називаючи такий порядок однією з форм дискримінації. Однак, подібні спроби блокуються керівною Ліберально-демократичною партією, яка враховує думку консервативних верств населення.
За даними Міністерства юстиції, Японія — єдина країна у світі, у якій діє закон, що зобов'язує подружні пари мати одне прізвище. Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок уже неодноразово рекомендував Японії змінити систему. Цікаво, але іноземців ця норма не стосується, вони можуть зберегти кожен своє прізвище.