Розбився 68 років тому: військові США знайшли на льодовику, що тане, рештки 52 солдатів із літака, що впав

Поки впізнали лише 43 людини, проте у ВПС США вже заявили, що не зупиняться, поки не ідентифікують всіх загиблих.

На льодовику Колоні, що тане, на Алясці були зафіксовані нові артефакти з літака ВПС США, який розбився в 1952 році з 52 солдатами на борту. Про це пише Anchorage Daily News.

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Вперше про літак заговорили в 2012 році, коли з-під льодовика, що тане Колоні на горі Ганнетт на Алясці почали зʼявлятися перші уламки. Їх знайшла національна гвардія Аляски під час навчань.

На місце була спрямована експедиція військових та археологів, які разом досліджували це місце й зрозуміли, що це уламки військового літака, який розбився в 1952 році, врізавшись в гору. Загинули всі, хто були на борту — 52 солдати й офіцери.

З того часу на горі безупинно ведуться пошуки решток та особистих речей загиблих. Останньою знахідкою стали дві гральні карти, пара взуття, фотоапарат, карта 1944 року та дві шахові фігури.

[ + – ] Знайдений на місці катастрофи літака фотоапарат Фото: U.S. Air Force

До цього військові знаходили речові мішки з одягом, календарями, що дозволило точно встановити рік краху літака, маленькі амулети на щастя, що люблять носити при собі військові та навіть плівки, але без фотографій на них.

[ + – ] Особисті речі, знайдені на місці катастрофи літака Фото: U.S. Air Force

Рештки й особисті речі були надіслані на аналіз на базу ВПС "Дувр" у Делавері. Поки з 52 загиблих ідентифікували 43 людини.

Тоня Андерсон-Делл з Тампи, Флорида більше 60 років чекала звісток про свого діда, Ісаака Андерсоні, який загинув у розбитому літаку, коли йому був 21 рік. Його рештки були ідентифіковані в 2019 році й сімʼя нарешті змогла провести поминальну службу та поховати рядового Андерсона.

"Це було приголомшливо. Тепер мій дідусь повернувся додому — це було дуже емоційно для мене і для мого батька", — зазначила Тоня.

Керівниця пошукової групи, капітанка Бріана Кінтана повідомила, що знайдені речі в хорошому стані, лід їх зберіг.

Однак зараз пошуки просуваються складно тому, що змінилася структура льодовика, що тане. Якщо раніше археологи працювали на чистому льоду, то тепер все частіше трапляються камені й пісок.

[ + – ] Роботи на льодовику Колоні на Алясці Фото: U.S. Air Force

Кетрін Гроссо, слідча-медик ВПС каже, що льодовик змінюється буквально щодня.

"Оскільки ми беремо участь в цій місії з року в рік, ми фіксуємо, що змінюється не тільки висота льодовика, але й тип матеріалу, який ви знайдете на ньому. Стало багато каменів. Але ми все ще сподіваємося знайти цілі речі", — сказала вона.

Нагадаємо, що літак, який розбився, летів на базу ВПС "Ельмендорф" в Анкориджі з Форту МакКорд у штаті Вашингтон, коли 22 листопада 1952 року через сувору погоду та погану видимість він врізався в гору. Пошукова команда змогла прибути до місця події лише через два тижні, але на той час літак опинився під товстим снігом льоду й снігу. І знайти його було неможливо.

[ + – ] Літак ВПС США, що розбився в 1952 році Фото: U.S. Air Force

Однак у 2012-му льодовик розтанув достатньо, щоб оголити залишки літака.