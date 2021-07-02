Російський олігарх з українським корінням помер у Москві після вакцинації російською вакциною

21 червня в приватній клініці Лапіно помер російський олігарх Олег Бурлаков. З достовірних джерел нам стало відомо, що він був щеплений російською вакциною, якою — не повідомляється, і після цього захворів на нову коронавирусну інфекцію.

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Тіло зникло з моргу в невідомому напрямку, передає "Forbes".

Правоохоронні органи ситуацію не коментують. У Москві в олігарха залишилася малолітня дочка.

Про Олега Бурлакова відомо, що він закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище і в радянський період займався секретними військовими розробками. Служив офіцером у Харкові, там же в 90-х почав займатися бізнесом.

Він займав 177-у позицію в рейтингу найбагатших людей Росії зі статком 650 млн доларів. Основу капіталу Бурлакова становили кошти від продажу акцій «Новоросцементу» і «Бурнефтегазу», а також акції Стройлесбанку (75%).

У 2018 році на Бурлакова було скоєно замах. У центрі Москви невідомі обстріляли його Cadillac Escalade.

Останні згадки Бурлакова повʼязані не з його статками, а зі 106-метровою парусною яхтою Black Pearl, що належала оігарху. Вона працює на альтернативних джерелах енергії.