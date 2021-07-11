По стопах Зеленського. У Болгарії на виборах лідирує партія місцевого шоумена

Співак Славі Трифонов використовує власний телеканал як платформу для критики опонентів, а його партію "Є такий народ" підтримує 21,8% населення.

На позачергових парламентських виборах в Болгарії в неділю, 11 липня, людина, яка десятиліття домінував в політиці країни, протистоїть партії, очолюваної популярним телеведучим.

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Колишній прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов не зміг сформувати уряд після виборів в квітні, що послідували за масовими протестами в минулому році через звинувачення в корупції і передбачуваних зв'язків Борисова з мафією, повідомляє axios.com

Позачергові вибори в Болгарії були призначені після того, як правляча партія ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова не змогла заручитися достатньою підтримкою для формування нового кабінету міністрів.

У травні Борисов, який займав пост прем'єр-міністра три терміни з 2009 року, був змушений піти у відставку і передати владу тимчасовому уряду.

З тих пір кілька політичних скандалів потрясли семимільйонну країну.

Після виборів США наклали санкції на трьох болгарських впливових осіб за корупцію, що ще більше послабило підтримку Борисова.

Це відкрило великі можливості для політичних новачків, таких як Славі Трифонов, який є відомим співаком, телеведучим і політичним діячем Болгарії.

Передвиборні опитування показують, що ГЕРБ йде поруч з партією Трифонова "Є такий народ", яка зайняла друге місце на квітневих виборах в Болгарії.

Партія "Є такий народ" тепер має 21,8% підтримки проти 21,5% у партії Борисова ГЕРБ, згідно з опитуванням компанії Alpha Research.

Далі, згідно з опитуванням, йдуть:

Болгарська соціалістична партія — 17%

Партія Демократична Болгарія — 12%

Партія Рух за права і свободи -11%

Болгари називають його просто "Славі". Музикант, продюсер і актор, найбільше відомий своїм нічним програмою "Шоу Славі".

Тепер він використовує свій власний кабельний канал, запущений в 2019 році, як платформу для критики інших політиків і просування своєї партії.

Він став великим політичним гравцем в 2016 році, коли очолив кампанію з проведення референдуму щодо реформування виборчої системи Болгарії.

Тепер Трифонов збирається стати телезіркою, яка використовує свою популярність і зовнішню привабливість в політичній боротьбі, слідом за колишнім президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Колишній охоронець останнього комуністичного лідера Болгарії, він створює образ людини з народу.

Незважаючи на те, що Борисов і Трифонов очолюють дві головні партії, обидва заявили, що не займатимуть пост прем'єр-міністра, якщо їхня партія переможе. Обидва вважаються ймовірними кандидатами на пост президента восени, хоча його роль менш значна.