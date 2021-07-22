Лукашенко передав частину повноважень уряду та владі на місцях

Йдеться про функції, що стосуються приватизації держвласності. Передаючи повноваження, Лукашенко все ж має намір зберегти в країні сильну президентську владу.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко передав частину своїх повноважень уряду країни і місцевій владі. На офіційному сайті керівника республіки йдеться, що відповідний декрет Лукашенко підписав у четвер, 22 липня.

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Тепер функції за погодженням емісії додаткових випусків акцій, створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств, передаються уряду за тієї умови, що суспільства перебувають у власності адміністративно-територіальних одиниць в особі обласних виконкомів і Мінського міськвиконкому. Йдеться про акціонерні товариства, які переробляють сільськогосподарську продукцію.

Про необхідність переглянути повноваження президента в Білорусі заговорили ще в першому кварталі 2021 року. У березні Олександр Лукашенко заявляв: "Протягом цього року треба остаточно визначитися, які повноваження будуть в президента, уряду, парламенту, губернаторів і, якщо треба, і нижче".

При цьому Лукашенко впевнений, що під час перерозподілу повноважень повинна бути збережена сильна президентська влада.

"У президента залишаться основні повноваження, які можуть впливати на будь-яке рішення знизу доверху. Де б не був Лукашенко, який би не був тут президент, він буде главою держави із сильними повноваженнями. Тому що якщо ми розчинимо президента, майбутнього президента, не мене це стосується, — країні не бувати. Вона зникне", — зазначив глава держави під час наради з урядом.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день Білорусь є президентською республікою.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко підписав декрет, відповідно до якого в разі його вбивства влада в країні перейде Раді безпеки, очолюваній премʼєр-міністром країни, яка складається з губернаторів.