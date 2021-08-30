Живий щит: бразильська банда прив'язала заручників до машин, тікаючи від поліції (відео)

Грабіжники також встановили по всьому місту вибухові пристрої й стежили за пересуваннями поліції з повітря за допомогою дрона.

У бразильському місті Арасатуба (штат Сан-Паулу) злочинці пограбували банк і використовували заручників у якості живого щита під час втечі від поліцейських. Відповідне відео в Twitter опублікував місцевий журналіст Юрі Макрі.

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Судячи з кадрів, злочинці прив'язали одного заручника до даху машини, а другого до капоту. За ними їде автомобіль поліцейських, чутні вибухи.

[ + – ] Погоня поліцейських за автомобілем грабіжників

За даними BBC, всього в пограбуванні брали участь близько 20 осіб. За словами лейтенанта місцевої поліції, в ході події грабіжники застрелили одну людину, коли виявили, що він знімав їх на камеру. Потім у перестрілці між правоохоронцями та злочинцями за межами міста загинула жінка йі один з підозрюваних.

[ + – ] Запис із камери відеоспостереження

Крім цього, зловмисники встановили 14 вибухових пристроїв з датчиками руху по всьому місту, які спрацьовували, коли машини проїжджали вулицями.

За словами мера Арасатуба Діладора Борса, поліція намагалася перешкодити злочинцям сховатися відразу після пограбування, проте не могла застосовувати зброю під час погоні через живий щит у вигляді заручників, який використовували зловмисники.

Також за даними журналістів, банда використала дрони, які відстежували пересування поліції з повітря.

Наразі невідомо, скількох заручників захопили злочинці та скільки грошей їм вдалося винести з банку. Тим часом місцева влада запевняє, що правоохоронці повертають під свій контроль частину міста, де стався інцидент.

Нагадаємо, нещодавно в Гонконзі двоє грабіжників, озброївшись водяними пістолетами, намагалися здійснити наліт на відділення компанії Promise. Злочинці вимагали негайно віддати їм $ 25,7 млн.

Також ми писали про те, як у Німеччині грабіжники вирили тунель довжиною вісім метрів, щоб викрасти гроші з банку.