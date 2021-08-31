Президент Freedom House у листі Байдену написав про позасудові розправи над ЗМІ в Україні

Президент Freedom House Майкл Абрамовіц надіслав листа президентові США Джо Байдену напередодні візиту президента України Володимира Зеленського, пишуть Українські новини з посиланням на strana.

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У ньому він, зокрема, висловив тривогу щодо практики позасудових розправ над українськими ЗМІ, які останнім часом практикує президент Володимир Зеленський через рішення РНБО.

Наводимо витяг з листа Майкла Абрамовіца Джо Байдену.

"Шановний пане президенте, поки ви готуєтеся до візиту президента України Володимира Зеленського, Freedom House закликає вас поставити права людини і демократію в центр порядку денного, над яким дуже легко можуть домінувати інші пріоритети...

Президент Зеленський продовжує використовувати виконавчу владу без судового нагляду для покарання ЗМІ, технологічних платформ, журналістів і веб-сайтів під приводом боротьби з дезінформацією.

Найбільш помітно ця сила використовувалася в лютому, коли він підписав постанову Ради національної безпеки та оборони України про санкції щодо трьох популярних українських телеканалів на тій підставі, що ці канали становлять загрозу національній безпеці. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зазначила, що ця дія "не демонструє необхідності і пропорційності". Такі широкі обмеження на інформацію без незалежного судового контролю підривають верховенство права і посилюють недовіру до установ.

Freedom House закликає вас і вашу адміністрацію звернути увагу президента Зеленського на необхідність боротьби з дезінформацією, використовуючи правозахисний підхід, який захищає, а не підриває свободу вираження думок.

Ми також рекомендуємо вам закликати президента Зеленського забезпечити відкритий і прозорий процес будь-яких санкцій або інших обмежень ЗМІ і методів їх застосування, включаючи те, як вони вирішують основну проблему, зберігаючи при цьому повагу до прав людини. Підкресліть президенту Зеленському необхідність доводити будь-які заборони на медіа-контент або доступ до платформ чіткими правовими підставами за допомогою рішення суду з можливістю його перегляду й апеляції на основі ретельного і справедливого розслідування кожної справи", — йдеться в листі.

Також Майкл Абрамовіц висловив стурбованість щодо насильства над журналістами в Україні.

"У Freedom House ми з великою стурбованістю зазначаємо значну кількість фізичних нападів, погроз і залякування журналістів і активістів в Україні. Тільки за першу половину 2021 року Інститут масової інформації, що моніторить ЗМІ, задокументував 97 порушень прав журналістів. Понад три чверті цих порушень мали фізичний характер. Це справляє стримувальний вплив на свободу преси в Україні, яка згубна тим, що зловмисники в більшості випадків не притягуються до відповідальності", — пише глава Freedom House.

Також він зазначає, що "вразливі групи, такі як ЛГБТ, активісти з прав жінок і роми в Україні, також стикаються із систематичними словесними та фізичними погрозами, залякуванням і доксингом, які часто здійснюються радикальними правими групами практично з повною безкарністю. Демократія в Україні залишається тендітною, якщо справедливість не служить людям, і безкарність за насильство, спрямоване проти меншин та активістів, залишається без уваги".

Крім того, Майкл Абрамовіц попросив Байдена закликати Зеленського вирішити проблему правого екстремізму шляхом ухвалення закону, що забороняє державним органам надавати фінансову або іншу допомогу праворадикальним групам, що виступають за застосування насильства.