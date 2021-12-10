Лікар з Ізраїлю розповів, чи є різниця між ПЛР та експрес-тестами на коронавірус

Ізраїльський педіатр доктор Ітай Галь в інтерв'ю розповів, чим експрес-тести на антиген відрізняються від ПЛР-тестів на коронавірус і як правильно вибрати відповідний тест, передають "Вести".

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Так, в інтерв'ю Ітай Галь зазначив, що експрес-тест — це прилад для виявлення коронавірусу без лабораторного аналізу, що дає результат протягом 15-30 хвилин після взяття проби. Лікар наголошує, що домашні тести засновані на виявленні вірусних антигенів, тобто чужорідних для організму білків, які викликають імунну реакцію.

"ПЛР визнаний "золотим стандартом", він дозволяє з точністю до 99% діагностувати вірусні інфекції. Водночас експрес-тест також визначає білкові частки вірусу, а його використання схвалено ВООЗ", — цитує видання слова лікаря.

Також журналісти зазначають, що між цими двома видами діагностики є різниця у ціні — тести на антиген є більш доступними.

Дотримуючись рекомендацій лікаря, редакція протестувала доступні на українському ринку експрес-тести на коронавірус.

Насамперед варто зазначити, що подібне тестування треба проводити у приміщенні, за кімнатної температури від +15°C. Далі — дотримуватися індивідуальної інструкції на упаковці.

Першим для експерименту журналісти взяли експрес-тест "Мілістан".

Як зазначає виробник, тест пройшов валідацію на визначення антигену вірусу COVID-19, зокрема його штамів "Омікрон" і "Дельта". Головна його характерна риса, порівняно з іншими експрес-тестами для самодіагностики, це максимально спрощена процедура тестування. В експрес-тесті Мілістан завдяки інноваційній тест-ручці не потрібно нічого змішувати, струшувати чи капати. До того ж виробник максимально спростив процедуру та зробив комфортним забір зразка з носа.

Тест-ручка оснащена аплікатором із м'якою подушечкою, яка не травмує слизову оболонку носа, її необхідно вставити в ніздрю всього на 1-2 см. Після аплікатор необхідно помістити вертикально в спеціальну ємність з буфером для екстракції і почекати результат 15 хвилин.

Наступний тест на антиген фірми Testsealabs вимагає трохи більше навичок "лаборанта", оскільки в комплект входить довгий тампон для забору мазка, що нагадує спицю, його необхідно вставити в ніздрю більш ніж на 3 см. Подібним тестом провести діагностику дитині практично неможливо.

Далі потрібно додавати краплі розчину в екстракційну пробірку, обертаючи тампон, потім його вичавити в лунку для зразка. Через 15-20 хвилин результат буде показаний у вигляді смужок.

І третій доступний тест — Cito Test Covid-19 Ag, під час його проведення необхідно використовувати тест-касету, стерильний тампон, пробірку з буфером і зразком. На відкручену верхівку кришечки пробірки зі зразком необхідно нанести 3 краплі отриманої суміші у віконце касети, позначене літерою (S). Через 15 хвилин результат тесту буде готовим.

Підсумовуючи, журналісти зазначають, що проходити експрес-тестування на коронавірус необхідно, щоб убезпечити себе від зайвого стресу та подбати про своїх близьких. До вибору експрес-тесту, виходячи з досвіду журналістів, потрібно підійти ґрунтовно, щоб процедура була максимально комфортною, особливо під час тестування дітей.