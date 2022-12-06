У США рибалка спіймали дуже рідкісну рибу-динозавра (фото)

Озерні осетри мешкають по всьому континенту Північної Америки — від затоки Гудзон до річки Міссісіпі. Це найстаріша і найбільша риба з усіх видів, які є у Великих озерах.

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В американській річці Канзас упіймали рідкісний вид озерного осетра. Це був лише 16 з відомих уловів цього виду риби в штаті Канзасі за більш ніж 25 років, згідно з інформацією Департаменту дикої природи й парків штату. Про це повідомляється на сторінці департаменту у Facebook.

"Я відразу зрозумів, що на гачок попалася особлива риба, — пояснив рибалка Кевін Зірджакс. — Ніколи не думав, що побачу одного з цих динозаврів, не кажучи вже про те, щоб потримати його в руках. Я точно запам'ятаю цей улов на решту свого життя".

Рибалка сфотографувався з цією рибою, а потім відпустив її у воду.

Озерні осетри

[ + – ] Озерний осетр

Озерні осетри мешкають по всьому континенту Північної Америки — від затоки Гудзон до річки Міссісіпі. Це найстаріша і найбільша риба з усіх видів, які є у Великих озерах. Деякі скам'янілості датуються приблизно 135 млн років, тобто за 70 років до того, як вимерли динозаври.

За інформацією Національної федерації дикої природи США, самки озерного осетра мешкають до 150 років. Деякі особини виростають до двох метрів завдовжки й важать до 90 кг.

До XIX століття у Великих озерах було достаток цієї риби. Але через надмірний вилов протягом кількох століть їх популяція різко скоротилася. Сьогодні в південних частинах свого ареалу осетр уже вважається видом, що вимирає. Зусилля щодо їх розведення малоефективні, головним чином через тривалий життєвий цикл цієї риби. Як правило, самки не починають відкладати ікру до досягнення 20-річного віку.

Нагадаємо, що вченим вперше вдалося зняти, як снігові мавпи ловлять рибу, щоби пережити зиму. Раніше були тільки здогади, але тепер з'явилися незаперечні підтвердження того, що ці мавпи — умілі рибалки.

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції виловили найбільшу золоту рибку. Спійманому екземпляру близько 20 років, весь цей час вона безперервно росла і набрала вагу понад 30 кг.