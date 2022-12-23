Вторгнення в Україну підвищить рівень злочинності в Росії, — аналітики

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На початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ вже очікували невдачі. Коли російські війська зазнали низки поразок, на допомогу прийшли кримінальні та напівкримінальні угруповання, якими керують особи на кшталт Євгена Пригожина і Рамзана Кадирова, і російська влада фактично їх легалізувала. З в’язниць почали виходити десятки тисяч злочинців, що отримали в руки зброю. Про це зазначає журналіст Денис Стаджи, пише "Цензор.НЕТ".

Таким чином Путін та його оточення змогли отримати певні переваги на фронті, не втратили велику кількість військових і змогли "утилізувати" безліч "непотрібних людей". Пригожин публічно описав це так: "40 людей з Пітера, суворий режим, рецидив… За пів року йдіть додому, отримавши помилування. Ті, хто хоче залишитись з нами, залишаються з нами. Тому варіантів повернутися на зону немає ніяких. Ті, хто приїжджає і в перший день: "Кудись я не туди потрапив", ми робимо позначку "дезертир" і після цього слідує розстріл".

Отже, Кремль вирішив таким "простим рішенням" звільнити вбивць, грабіжників і розбійників, видати їм до рук зброю, організувати й відправити на фронт. Наслідки з’явилися швидко. Наприклад, їх можна побачити в історії Павла Ніколіна, стрільця-кулеметника, який у Новошахтинську відкрив вогонь по поліцейських Росії. Таких історій можна знайти безліч, просто більшість із них не потрапляють у поле зору ЗМІ.

Крім того, у РФ відбувається перенесення понятійного апарату злочинців у громадський і політичний простір. Зокрема, заява Пригожина яскраво це продемонструвала: "Ми не беремо "півнів" у ПВК "Вагнер". Ми рекомендували сформувати з них окрему "півнячу дивізію", яка, безсумнівно, виявить високий бойовий дух. Якщо коротко, серед бійців ПВК "Вагнер" "півнів" немає".

"Чеченські" (насправді — багатонаціональні) війська Кадирова переважно працюють як загороджувальні загони для військових, а також піаряться в інтернеті. За фактом вони є кримінальною армією, яка створює собі образ ісламських воїнів та чеченського земляцтва.

Усі ці чинники впливають безпосередньо й на кадрову армію Росії, чия мотивація падає до критичної позначки, а агресія перетворює на воєнні злочини. Беручи за приклад кримінальні формування, вони займаються мародерством, тортурами, вбивствами, зґвалтуваннями та іншими жахіттями на окупованих територіях.

Ті самі угруповання, які "легалізувалися" завдяки війні починають претендувати на владу в Росії. Багато з них готові стати посиленням для позицій різних "веж Кремля" у процесі переділу влади. Інші на рівні регіонів захочуть сформувати свої війська, яка підкорятимуться тільки їм.

З іншого боку, у РФ ширяться економічні злочини. Йдеться про пожежі, які наразі регулярно, майже щодня трапляються на нафтопереробних заводах, складах, у торгових центрах. Деякі аналітики й експерти вважають їх не низкою випадковостей, а підпалами, які робляться власниками цих самих підприємств. Вважається, що через санкції бізнес стало вести важче, тож вони хочуть списати свої борги, отримати страховку і виїхати за кордон.

"Очевидно, що у багатьох ситуаціях для власників ТЦ це певна можливість послатися на форс-мажорні обставини у вигляді пожежі, отримати страховку, заморозити відносини з кредиторами на якийсь час та пом'якшити фіскальне навантаження. Кількість пожеж, швидше за все, лише зростатиме", — розповів голова аналітичного агентства Infoline Іван Федяков.

Росіяни також вважають це причиною спалахів вогню по всій країні. Більшість в опитуваннях схильна вірити, що на меті усвідомлені та корисливі причини.

Тож потрібно розуміти, що наразі зростання криміналу в Росії гарантоване. У 2023 році воно стане ще стрімкішим. Потік зброї із зони так званої "СВО", злочинці, що звільнилися і отримали цю зброю, набрали чинності кримінальні бізнесмени на кшталт Пригожина і Бута, ветерани, які не знаходять себе в житті, працівники збанкрутілих підприємств, просто злиденні жителі провінції, сепаратисти на Кавказі та в інших регіонах, дезертири, вимушені переселенці — виклики, з якими російська влада навряд зможе впоратися.

Матеріал підготовлено за аналізом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.