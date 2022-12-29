У Москві говорять про вбивство Путіна, а Медведєв дискутує з Маском: що нового вигадали в Росії

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Нові, але вже абсолютно нікому не цікаві заяви видав експрезидент РФ Дмитро Медведєв. Його понесло у футурологію, його прогнози включали "створення на базі Німеччини Четвертого рейху (до якого входитиме "Київська республіка") та його подальший конфлікт із Францією", "громадянська війна у США і перемога Ілона Маска на виборах президента в частині штатів, закріплених після неї за республіканцями". Хоча декому ця маячня здалася цікавою, зокрема, й Ілону Маску. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що Маск написав, що це був "епічний тред". Російські ЗМІ підхопили таку відповідь американського мільярдера, але посоромилися додати ще один його коментар до футурології Медведєва. Він підкреслив, що вона є "найбільш абсурдною з того, що йому довелося чути".

Ще одна заява з’явилася в інтерв’ю ТАСС з вуст глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Крім звичних коментарів про "підступний Захід", він розповів, що готується замах на Володимира Путіна.

"Неназвані офіційні особи з Пентагону фактично пригрозили завдати Кремлю "обезголовлюючого удару". По суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави", — розповів Лавров.

Ймовірно, що основним наративом у Росії наступного року може стати "врятуємо Путіна — врятуємо себе". І схожі висловлювання вже були озвучені раніше. Наприклад, у 2014 році тоді перший заступник адміністрації президента Володін сказав, що "є Путін — є Росія, немає Путіна — немає Росії", з чим диктатор сором’язливо не погодився. У листопаді ідеолог "русского мира" Олександр Дугін повідомив, що "Путін як самодержець має врятувати свою націю".

27 грудня Путін також зателефонував якійсь 8-річній дівчинці з Запоріжжя і попросив її надіслати йому банку огірків. Це піар-дійство сталося в межах акції "Ялинка бажань", де зазвичай президент виконує бажання дітей, а цього року до них долучилися українські сюжети.

Однак цій дівчинці (звідки б вона не була) Путін не розповів, як його війська в Запорізькій області вивозили зерно та овочі під дулами автоматів і як у березні з Бердянського порту зникли кораблі для транспортування продукції. Місцеві розповіли, що їх відтягли російські буксири в невідомому напрямку.

Один із фермерів (а таких, як він, багато) розповів, що з кінця травня до нього на підприємство приїжджали військові РФ та вивозили врожай і техніку на десятки мільйонів гривень. Платити вони не збиралися, так ще й побили охоронця. Саме так чинить "добрий дідусь Путін": окупував, побив, вбив, обікрав й вимагає тепер банку огірків.

Насамкінець Путін підписав указ про заборону постачання нафти країнам, які приєдналися до встановленої "стелі цін". Відтепер диктатор самостійно вирішує, кому її можна постачати. Свого часу так вчиняли й інші диктатори — лівійський та іракський Муаммар Каддафі та Саддам Хусейн, чиї долі всім відомі.

Насправді ж Росія лише тимчасово зможе дестабілізувати сировинний ринок. Покупці швидко знайдуть надійнішого продавця, оскільки конкуренція є високою. Світовий ринок нафти, який РФ намагається прогнути під себе в помсту за підтримку України, не дасть їй утвердитися навіть у статусі регіонального лідера. Зокрема, Туреччина, один із чотирьох найбільших (разом з Індією, Китаєм та Болгарією) покупців російської нафти, вже відмовилася від неї на 86%.

Звісно, знайдуться й ті, хто погодяться співпрацювати з Росією через шалені знижки. Однак таких буде небагато, і на становище держави це кардинально вплине. Путіну вкотре пояснюють, що час робити новий "жест доброї волі", адже економіка РФ не втримається.