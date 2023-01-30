1xBet, який намагався вийти на ринок України, визнаний банкрутом у Гаазі через невиплати гравцям, — ЗМІ

Через невиплати виграшів гравцям Верховний суд Нідерландів визнав банкрутом скандально відомого російського букмекера 1xBet.

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Про це із посиланням на рішення суду повідомило видання Curaçao Chronicle.

До суду на 1xBet подав Фонд захисту інтересів жертв онлайн-ігор, який заявив, що російський букмекер не виплатив щонайменше 18 обдуреним гравцям їхні виграші на суму біля 1 млн євро. Також свої претензії на понад 1 млн євро до 1xBet висунули і податкові органи.

Заочно 1xBet було визнано банкрутом судом першої інстанції Нідерландів ще 2021 року, проте росіяни подали апеляцію на це рішення. Справа в результаті дійшла до Верховного суду Нідерландів у Гаазі, який підтвердив рішення першої інстанції про банкрутство онлайн-компанії зі ставок на спорт без змін.

"Більшість азартних гравців були обдурені, граючи онлайн на сайті 1XCorp, їм не платили… Для оголошення банкрутства необхідно, щоб боржник, 1xCorp перестав платити, тобто не виплачував свої борги. І для оголошення його банкрутом, на думку Верховного суду, достатньо, щоб він не сплатив вимогу, що підлягає оплаті", — пояснює Curaçao Chronicle.

Інше західне кіберспортивне видання Esports.gg додає, що букмекерська контора 1xBet вже давно заслужила погану славу в Європі через невиплату виграшів, погане обслуговування, повільне виведення коштів і звинувачення в шахрайстві. На ігрових форумах користувачі регулярно повідомляють, що 1xBet не виплачує їм виграші.

"Я зв'язався з їхньою службою підтримки і надав їм витяг з рахунку, але вони перестали відповідати, як тільки я надіслав витяг з рахунку. Жодної відповіді з їхнього боку". Інший користувач докладно розповідає, що 1xBet — це "велика афера", благаючи інших: "Хлопці, не трапляйтеся в цю пастку!", — наводить приклади відгуків гравців про російського букмекера Esports.gg.

Визнання 1xBet банкрутом Верховним судом Нідерландів — країни, в якій російський букмекер отримав свою гральну ліцензію Кюрасао, ймовірно, призведе до втрати 1xBet цієї ліцензії. Примітно, що Curaçao Chronicle вже сьогодні вказує, що ліцензія Curacao, якою володіє 1xBet, є незаконною та нерегульованою.

Як відомо, російський букмекер 1xBet навесні 2022 року, у розпал повномасштабної війни РФ проти України, отримав дві ліцензії на роботу в Україні, які згодом у вересні того ж року були анульовані під тиском ЗМІ та громадськості. Українські ЗМІ у своїх розслідуваннях наголошували, що російський букмекер намагався вийти на український ринок з метою збирання персональних даних громадян України на користь російських спецслужб, під прикриттям яких букмекер продовжує працювати у РФ. Зважаючи на те, що в інших країнах букмекер не виплачує виграші та обманює гравців, отримуючи лише негативні відгуки, що не схоже на гарну бізнес-стратегію, ця версія виглядає правдоподібно.

Як раніше повідомляли українські ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський має найближчим часом підписати указ про накладення санкцій на 1xBet, його засновників — громадян РФ Сергія Каршкова, Романа Семіохіна та Дмитра Казоріна, а також на українську "доньку" російської букмекерської контори — ТОВ "Твоя беттингова компанія".