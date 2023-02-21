Українським танкістам погрожують у Німеччині в'язницею: нові фейки російської пропаганди

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Як повідомляє "Укрінформ", низка телеграм-каналів РФ поширила фотографію стенду, на якому зображено нібито оголошення від Міноборони Німеччини для українських військовослужбовців, котрі вчаться у ФРН керувати танками Leopard 2A6. Німецьке Командування спеціальної підготовки спростувало черговий фейк.

"Шановні стажери з України! У Німеччині за демонстрацію нацистської свастики чи іншої символіки, пов’язаної з фашизмом (наприклад, знаки СС), можна отримати покарання до трьох років позбавлення волі або великий штраф", – йдеться в цьому оголошені.

Під фото в дописі росіяни запевняють, що така "пам’ятка" вивішена на будівлі Бундесверу (Збройні сили ФРН) з метою попередження українських представників ЗСУ. В іншому ж телеграм-каналі пропагандисти пишуть, що мова саме про українських танкістів, які поїхали опановувати німецькі танки.

[ + – ] Фейкове оголошення для нібито українських танкістів в Німеччині, яке поширюється російською пропагандою

"Зображене оголошення не було створене Командуванням спеціальної підготовки під керівництвом Бундесверу для підготовки українських солдатів у Німеччині", – спростував російський фейк у коментарі "Укрінформ" речник Командування спеціальної підготовки Райнер Венінг.

Це чергова російська підробка. У дописі йдеться про те, що таке оголошення для українців висить на будівлі Бундесверу. Офіси Міноборони ФРН є у трьох містах – Берліні, Бонні та Потсдамі. А як свідчать відкриті джерела, українські вояки проходять навчання в Школі танкових військ у Мюнстері. Таким чином, до найближчої будівлі Бундесверу відстань становить понад 300 кілометрів.

Шкода, але створення фейків щодо причетності українських військових до різних ідеологій – один з основних напрямів російської пропагандистської машини. Нещодавно "Укрінформ" вже спростовував брехню про те, що український тату-салон пропонував набити фашистську символіку клієнтам, де серед ескізів, що зобразили пропагандисти, була емблема полку "Азов". А раніше росіяни вже намагалися видати тату-салон, який розташований у РФ, за український, приписавши йому підтримку нацизму.