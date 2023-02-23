Суперечка Шойгу та Пригожина під звуки концерту в "Лужниках": нові скандали в Росії

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Напередодні "Дня защитника отечества", 22 лютого, глава ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин влаштовував чергові розбірки із Міноборони РФ. Детальніше про це та інші "успіхи" роспропаганди пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Вагнер" шукає снаряди, бо їх критично не вистачає

Скандал між російським МО та "вагнерівцями" із кожним днем розгорається все більше. І допоки Путін та Ко слухали виступи проплачених артистів у "Лужниках", Євген Пригожин розповідав росіянам правду про втрати російської армії на Донбасі.

"Смерть всіх цих людей на совісті генералів Герасимова та Шойгу, які мають взяти автомати і самі йти на Донбас, після того як ми всі тут загинемо", — підписав фотографію із десятками тіл "вагнерівців" очільник ПВК.

Цікаво, що в Міноборони на подібні заяви реагують вельми відсторонено, називаючи їх "екзальтованими" та "контрпродуктивними". Пригожин уже огризнувся у відповідь, сприйнявши таку реакцію як "плювок у бік ПВК "Вагнера".

Що ж, це вкотре демонструє, що снарядний голод у росіян на фронті неймовірно великий. Підтверджується це і нещодавньою заявою від одного із проросійських Z-каналів у Telegram "Grey Zone". Адміністратор ресурсу фактично заперечив один із основних фейків російської пропаганди, який стосувався використання "Точки-У". Як відомо, росіяни часто обстрілюють українську територію за допомогою цієї зброї, але стверджують, нібито не мають її на озброєнні.

"Сама по собі не дуже точна "Точка-У" разом із нашою не дуже точною розвідкою залітала кудись не туди, можна було сказати, що це хохли", — тим часом пише "Grey Zone".

Як мінімум, це підтверджує причетність російської армії до жорстокого обстрілу Краматорська у квітні 2022 року. Як відомо, внаслідок удару саме "Точкою-У" тоді загинуло понад 60 осіб, ще 121 отримали поранення. Але в армії РФ переконували, що удар був нанесений саме українськими військовими. Однак нині "воєнкори" самі підтверджують брехливість подібних заяв.

Окопи в Криму не допоможуть

Тим часом Володимир Путін намагається вигадувати собі нових і нових ворогів, зокрема з нацистським уклоном. Наприклад, йому дуже вже не сподобалося, що одна із українських бригад отримала назву "Едельвейс" — як колись було у Гітлерівський Німеччині.

"У ЗСУ та нацгвардії України особливою популярністю користуються шеврони Das Reich, "Мертва голова", "Галичина", інших есесівських частин, у яких теж руки по лікоть в крові. На українську бронетехніку наносяться знаки вермахту нацистської Німеччини", — плювався отрутою Путін під час свого звернення до Федзборів.

Тим часом же у залі сидів один із сербських найманців Братіслав Живкович, який буквально мав на собі форму із шевроном, де зображено череп із кістками.

Це символ четників — сербських партизанів та ополченів ХХ століття. З часом назва перекочувала у місцеві націоналістичні формування. Людей, які називали себе четниками, звинувачували у масових вбивствах та воєнних злочинах, зокрема, в етнічних чистках серед мусульманського населення Боснії.

Живкович же у 2014-му був одним із організаторів псевдореферендуму в Криму, а потім воював на Донбасі. І хоча його намагалися затримати в Сербії за воєнне найманство, це не вийшло. У 2022 році Живкович, заявивши про російське громадянство, знову воював в Україні. Отримав поранення восени, тепер же виконує роль радісної масовки для російського диктатора, допоки той розповідає про "нацизм українців".

А допоки Путін виступав перед найближчим оточенням і слухав концерт у "Лужниках", кримський гауляйтер Сергій Аксьонов почав будувати "фортифікаційні лінії оборони" на півострові. Мало того, що сам колаборант взяв участь у ритті окопів, так ще й заявив, що отримав на це "благословення" з боку російського диктатора.

Очевидно, навіть Крим, який є сакральним для Кремля, нарешті визнали вельми вразливим напрямком. До цього лінії оборони в Росії зводили в Курській, Воронезькій та, звісно ж, Бєлгородській областях.