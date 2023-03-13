Кримінальний авторитет Сомхішвілі та проросійський грузинський олігарх Іванішвілі – це єдиний організм на службі Росії - Кулік

Related video

Російський кримінальний авторитет Тамаз Сомхішвілі має тісні бізнес-стосунки із проросійським грузинським олігархом Бідзиною Іванішвілі. Саме за протекцією Іванішвілі Сомхішвілі увійшов до злочинного світу Росії та став відомий як Тамаз Тобольський, а зараз авіазавод Сомхішвілі ремонтує російські бойові літаки. Про це заявив політолог та директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулік в ефірі грузинського телеканалу "Mtavari channel", пише УНІАН.

"Я би не розривав ці два прізвища – Сомхішвілі та Іванішвілі. Це єдиний організм на службі в росії. Адже ще у 90-ті роки всі знали, що Іванішвілі був основним спонсором Отара Квантрішвілі та його мафії. Більшу частину коштів братів Квантрішвілі контролював Іванішвілі, і для управління брудними коштами він залучив ще одну людину із кримінальними поняттями – Тамаза Сомхішвілі. За допомогою Іванішвілі Сомхішвілі познайомився із Шакро Молодим та Дідом Хасаном (лідерами російського злочинного світу – ред.)", — зазначає політолог.

За його словами, у Сомхішвілі та Іванішвілі є спільний бізнес, що можна підтвердити інформацією із державних реєстрів юридичних осіб.

"Тамаз Сомхішвілі за рекомендацією Іванішвілі потрапив до керівництва російського концерну "ТАМ Менеджмент". Тоді як російська сторона, зі свого боку, підпорядкувала Тбіліський авіаційний завод, куди для вирішення спільних справ Тамаз поставив керувати родича Гіоргія Сомхішвілі. Під контролем підприємства "ТАМ Менеджмент", згідно з даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, Сомхішвілі також володіє активами у москві. В тому числі Сомхішвілі контролює декілька фірм із технічного обслуговування автомобілів. У обох Сомхішвілі є британські паспорти та паралельне громадянство росії", — продовжує Віталій Кулік.

Український експерт відзначає, що Сомхішвілі та Іванішвілі разом фігурували у офшорному скандалі, а родина Іванішвілі перебуває під українськими санкціями з жовтня 2022 року.

"Сулхан Папашвілі, партнер Іванішвілі, ще й партнер Сомхішвілі. Це документально підтверджено. Папашвілі входить до виконавчого управління російського авіаційного заводу у складі концерну "ТАМ Менеджмент". Чому проти Сомхішвілі, Іванішвілі та Папашвілі ще не розпочате кримінальне провадження у Великій Британії? Ця трійка вже одного разу фігурувала у розслідуванні "Панамського архіву" з приводу відмивання великих грошей через офшори. На даний час в документах самого концерну відсутній сам Іванішвілі, проте є Сомхішвілі Тамаз та Гіоргій. Іванішвілі та Сомхішвілі ведуть справи із росіянами ще з 90-х років та напряму пов’язані спільним бізнесом", - резюмує Віталій Кулік.

Нагадаємо, що Тамаз Сомхішвілі є громадянином Росії, співзасновником компанії "Лукойл", у кримінальному світі відомий як Тамаз Тобольський, має тісні зв’язки з королем злочинного світу Шакро Молодим. Також Тамаз Сомхішвілі володіє авіазаводом в Тбілісі, який займається ремонтом російських бойових літаків, що використовують у війні проти України. В нашій країні Тамаз Сомхішвілі відомий тим, що намагається відсудити у Київської міської державної адміністрації $100 млн за непроведену реконструкцію Харківської площі. За подібною схемою його компанія "віджала" земельну ділянку в 8 га в Одеського іподрому за сприяння міської влади на чолі із мером Геннадієм Трухановим.