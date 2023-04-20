Путіністи Єревану підтримали спалення азербайджанського прапора, — ЗМІ

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Пропутінські політики добилися повної безкарності, а крім того, ще й підтримки для вандала. Співробітника суспільного телебачення Вірменії Арама Ніколяна, котрий на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики в Єревані вирвав знамено у прапороносця делегації азербайджанських спортсменів та безперешкодно спалив його на очах у публіки, зробили народним героєм. Про це пише РБК з посиланням на AZfront .

Ніколян не поніс жодної відповідальності, окрім нетривалого затримання правоохоронцями, за свій вчинок. А слідчі органи констатували відсутність складу злочину у діях Ніколяна.

Проросійське лобі у Вірменії, що виступає також за підтримку російської агресії проти України, активно підтримало цей акт вандалізму. Основною рушійною силою підтримки дикунського вчинку стала вірменська парламентська фракція "Айастан".

Цією політичною силою керує особистий приятель та довірена особа Путіна Роберт Кочарян. Він — єдиний із впливових політиків Вірменії, хто має особисті стосунки з російським диктатором, які він публічно описував так: "Дуже щирі, відверті, прямі… я відчув якусь хімію між нами".

Через місяць після початку повномасштабної агресії проти України, блок "Айастан", не лише засудив "кричущі явища антиросійських настроїв у деяких країнах", а й був задіяний у розповсюдженні листівок з літерою Z та написами: "Крим – це Росія. Донецьк – це Росія. Луганськ – це Росія. Маріуполь – це Росія. Запоріжжя – це Росія. Херсон – це Росія".

Спалення прапора Азербайджану, завзято підтримане проросійськими силами в Єревані, відбулося на тлі кампанії зі спалення прапорів США, яку останні п'ять місяців у різних країнах проводять ліві та проіранські організації, які виступають на підтримку агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що кампанію зі спалення прапорів було запущено в Салоніках ще 17 листопада активістами Communist Party of Greece. Раніше представники цієї партії виступали з нападками на адресу "реакційного київського уряду і фашистських угруповань в Україні".

3 січня в Абуджі прапор США спалили члени проіранської Islamic Movement in Nigeria. 2 лютого "естафету" підхопили активісти лівої філіппінської організації Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN). На її ж Facebook-сторінці було опубліковано заяву голови Компартії Філіппін Хосе Марії Сісона: "Люди російської національності у складі України прийняли на себе основний тягар фашистського гніту і заслуговують на солідарність і підтримку з боку всіх народів світу…".