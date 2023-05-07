Всі провалять іспит: запитувальник для п'ятикласників 1943 став вірусним в мережі (фото)

Архівний документ, який призначався для індійських школярів, наочно продемонстрував, що на той час у навчальних закладах ретельно вивчали комерцію, а самі питання для підсумкової роботи були дуже складними.

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Відставний співробітник індійської адміністративної служби (IAS) Бадрі Лал Сварнакар поділився питанням 5 класу по комерції, який він знайшов в архівах і незабаром став вірусним. Про це пише NDTV.

Сварнакар разом із фотографією написав: "Погляньте на стандарт робіт п'ятого класу на піврічному іспиті в 1943-44 роках в Індії. Метрична система зробила навчання таким простим!"

Папір із запитаннями показав, що питання були набагато складнішими, ніж сьогодні. Ну, а сучасні учні п'ятого класу навіть не мають такого предмета як комерція.

Багато коментаторів навіть не зрозуміли, що написано в запитальнику, тому що там використовується застаріла система вимірювань.

Максимальні оцінки роботи 1943-44 років – були 100 балів, а прохідний бал був вказаний як 33. Іспит тривав 2,5 години.

Згідно з одним із питань, учень мав визначити ціну золота, а в іншому потрібно було визначити скільки грошей треба було витратити на муку. Також учні мали написати діловий лист із ще одним питанням.

Один із коментаторів зазначив, що зараз учні знають лише "(a+b) 2".

Інший користувач написав: "Відповідь на 8 питання — 2838 кг".

Деякі коментатори відзначили, що такі іспити були у їхніх бабусь та дідусів. А один коментатор написав, що сам вирішував подібні завдання у п'ятому класі. Але під час уроків з математики. "Це розвиває практичні навички ведення бізнесу у дітей, без калькулятора. Я почав користуватися калькулятором лише у коледжі", — зазначив він.

Тим часом раніше вірусним стало ще одне екзаменаційне питання з математики, призначене для п'ятикласників.

Складне питання, призначене для учнів віком від 10 до 11 років, говорить: "Кляйн прочитав 30 сторінок книги у понеділок і 1/8 книги у вівторок. Він закінчив 1/4 книги в середу. Скільки сторінок у книзі?". У рядку теми було написано: "Тестове завдання на іспиті з математики мого п'ятикласника".

Користувачі соцмереж були приголомшені складністю питання, і багато хто заявив, що напевно провалять іспит, якщо питання будуть такими складними.

Нагадаємо, раніше дівчинка в Норвегії підібрала камінь на дорозі та виявилося, що це кинджал кам'яного віку віком 3700 років.