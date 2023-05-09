У Південній Кароліні зробили унікальну операцію та повернули слух дворічній українці (відео)

Операція з вживлення кохлеарного імплантату під шкіру та м'яз за правим вухом тривала майже дві години. Тепер за рахунок стимуляції слухового нерва сигнали надсилаються в мозок.

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Минулого року родина українців переїхала до США з Одеси, сподіваючись на диво. Українські громадяни побоювалися, що їхня дворічна Злата повністю позбавлена слуху. Про це повідомляє CBS.

Після переїзду до штату Південна Кароліна українці зустрілися з лікарем, який все ж таки зміг допомогти повернути дитині слух.

Діана Кузьміна та її чоловік Олег мріяли про переїзд до США після народження дітей. Але, за їхніми словами, американську візу тривалий час не вдавалося отримати.

Сім'я влаштувалась у місті Бойлінг Спрінгс. Олег Кузьменко знайшов роботу на заводі BMW, а місцеві мешканці надали їм привітний прийом.

За словами доктора Тедді МакРакана, хірурга та фахівця з кохлеарної імплантації, у Сполучених Штатах кожна дитина має пройти обстеження щодо втрати слуху в межах планового обстеження перед випискою з лікарні.

"В Україні такого не існує", — пояснив лікар, додавши, що тільки коли Златі виповнилося 6 або 7 місяців, її мати зрозуміла, що дитина має порушення слуху.

МакРакан та інші лікарі з Медичного університету Південної Кароліни підтвердили, що дівчинка глуха на ліве вухо, проте помітили, що на дуже гучні звуки праве вухо все ж таки реагує.

Біженці, які переїхали до США Фото: CBS

Вживлення кохлеарного імплантату — внутрішнього процесора і приймача — під шкіру і м'яз за правим вухом тривало майже дві години. Тепер за рахунок стимуляції слухового нерва сигнали надсилаються в мозок.

Сім'ї довелося чекати близько місяця, доки заживе шов. Коли ж у квітні пристрій увімкнули, батьки Злати пережили емоційні миті. Операція дозволила дитині чути одним вухом. Зараз мати сподівається, що дочка розумітиме те, що вони говорять і співвідноситиме слова з жестами, до яких вона звикла більше.

"Сподіваюся, що вона співатиме з нами", — пояснила жінка.

Сюжет про операцію з відновлення слуху

Нагадаємо, що у польських школах для українців немає вільних місць, а країна зіткнулася з новими викликами.

Також повідомлялося, що троє українських біженців із собакою та кішкою будують нове життя в Канаді. За даними Statistics Canada, населення міста збільшилося на 1759 жителів лише з липня 2022-го до січня 2023 року.