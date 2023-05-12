Сотні українських біженців виселять з круїзного корабля у Шотландії до липня (фото)

Більшість переселенців із України каже, що хотіли б залишитися жити в Единбурзі чи десь неподалік. Але у звіті місцевого житлового комітету повідомляється, що житло для багатьох українських біженців досі не доступне.

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На круїзному кораблі MS Victoria, яке з минулого літа пришвартовано в Лейті, що в передмісті Единбурга, мешкає понад тисяча біженців з України. У грудні контракт на надання корабельної площі для українських переселенців продовжили, але тепер шотландський уряд заявляє, що 11 липня термін дії угоди закінчиться. Про це повідомляє ВВС.

Не всі люди, що проживають на борту, залишаться в Единбурзі, комусь доведеться переїхати і в інші регіони Шотландії.

Українські біженці на кораблі

Керівництво країни використовує для цього ще один такий корабель. Він стоїть у порту Глазго і став домом для 1200 українських біженців, угода діяла до березня 2023 року.

Тим, хто не знайде домівку, у липні доведеться переїжджати, радше за все, їх тимчасово переселять до готелів, за які доведеться платити уряду Шотландії.

Насамперед співробітники британського "Червоного хреста" закликали не розміщувати переселенців до ізольованих кают, або кают без вікон.

Українці хочуть залишитися в Единбурзі

За інформацією благодійної організації, багато хто турбується про те, де їм доведеться жити надалі.

Корабель у Шотландії, який прихистив громадян України

У звіті житлового комітету міської ради Единбурга повідомляється, що на той час, коли закінчиться термін угоди з власниками круїзного корабля, житло для багатьох українських біженців все ще не буде доступним.

Більшість громадян України, яким довелося жити на кораблі, кажуть, що хотіли б залишитися жити в Единбурзі або десь неподалік.

Представник місцевої ради Пол Лоуренс сказав, що сподівається, що діти залишаться в їхній нинішній школі і їм не доведеться їздити в інші райони міста.

2 млн євро на будинки для українців у Шотландії

На нещодавньому засіданні міської ради також обговорювався законопроєкт, що передбачає виділення 1,72 млн фунтів стерлінгів (майже 2 млн євро) на ремонт покинутих будинків, щоб зробити їх придатними для проживання та розмістити в них українців.

Очікується, що перші 20 відремонтованих будинків будуть готові вже до кінця травня. Але 30 інших будинків все ще вимагають "масштабних робіт" і найближчим часом готові не будуть.

Нагадаємо, що вимушені переселенці на круїзному кораблі MS Victoria кажуть, що їм "нема на що скаржитися". Сніданок та вечерю видають, а обід можна купити за 4 фунти стерлінгів на людину. У місто везе автобус, щоб у школярів була можливість відвідувати заняття та екскурсії.

Також повідомлялося, що сотні українських біженців в Англії стали безпритульними, а майже половині довелося змінити житло.