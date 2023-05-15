Польща й надалі вилучатиме будівлі у посольства РФ, — Моравецький

При цьому польський прем'єр зазначив, що відкликати посла поки не збираються, оскільки це не є логічним.

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Польща планує продовжити повернення посольств Росії на території країни під свій контроль. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Dziennik.pl 15 травня.

Він нагадав, що нещодавно одну із будівель російського посольства у Варшаві повернули під контроль держави.

"І ми працюватимемо далі", — додав він.

Разом з цим, Моравецький пояснив, чому варіант відкликати посла поки не є логічним.

"Дуже легко відкликати посла. І тоді росіяни відкликають нашого посла. І в такій ситуації рівень взаємної передачі інформації в обидві сторони стає ще складнішим", — зазначив Моравецький.

Він нагадав, що посли різних країн-членів НАТО та Євросоюзу продовжують перебувати в Росії, хоч і рівень відносин суттєво впав.

"Ми, звичайно, знизили рівень цих дипломатичних відносин, ми обурені російською агресією в Україні і висловлюємо це своїми діями", — додав голова польського уряду.

10 травня стало відомо, що польська прокуратура конфіскувала майже 1,2 мільйона доларів, які перебували на банківських рахунках російського посольства та торгового представництва у Польщі.

12 травня Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про членство України в НАТО. Рішення має бути ухвалене за надзвичайною процедурою, як у випадку з Фінляндією.