Понад 30 000 українських біженців в Ірландії отримають посвідку на проживання, — законопроєкт

Однак влада побоюється, що надання посвідки деяким українцям, які працюють в Ірландії, призведе до того, що до них згодом приєднаються родичі.

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Понад 30 тисячам громадян України, які перебувають в Ірландії, може бути надано посвідку на проживання, у тому випадку, якщо у них є постійна робота або ж вони здобувають освіту. Більше того, ще десяткам тисячам українців може виплачуватись допомога, що дозволяє повернутися додому. Такі плани обговорюють у ірландському уряді. Про це повідомляє Irish Independent.

Проте влада побоюється, що надання посвідки деяким українцям, які працюють в Ірландії, призведе до того, що до них згодом приєднаються родичі, що створить додаткове навантаження на і без того хитку систему розміщення біженців.

Проєкт закону щодо 75 000 українців в Ірландії обговорювався на засіданні кабінету міністрів на початку травня.

Міністри розглядали дані опитування Ukrainian Action in Ireland, згідно з яким 41%, або трохи більше 30 тисяч біженців, які отримали тимчасовий захист, вирішили залишитися.

За даними опитування, близько 24%, або 18 тисяч українських біженців в Ірландії, хочуть повернутися додому, тоді як майже третина, або 24 тисячі, не впевнені у своїх планах.

Надання посвідки для українців, які мають "постійну роботу або здобувають освіту", а також спонсорування для повернення додому, розглядаються як варіанти, що вимагають подальшого вивчення.

Водночас, будь-які рішення залежатимуть від того, чи вирішить ЄС продовжити постанову про тимчасовий захист для біженців з України. Проте продовження умов, які дають українцям право на житло, роботу, соціальне забезпечення та освіту в Ірландії та ЄС, до березня 2025 року вважається "реальною можливістю". Згідно з інформаційним документом для міністрів, з яким ознайомились журналісти.

Нагадаємо, що сотні українських біженців планують виселити з круїзного корабля у Шотландії до липня. Але більшість переселенців із України хотіли б залишитися жити в Единбурзі чи десь неподалік.

Також повідомлялося, що багато українців у Британії стали бездомними, майже половині довелося переїхати та змінити первісне житло.