"Мучитися зі мною будете довго": Лукашенко заспокоїв білорусів, що не збирається помирати (відео)

Білоруський лідер заявив, що вся інформація про погіршення стану його здоров'я, то плітки у месенджерах і телеграм-каналах, а хворіти йому немає коли через напружений графік.

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Олександр Лукашенко на зустрічі з губернаторами Білорусі заговорив про своє здоров'я. Він натякнув, що буде продовжувати мучити всіх ще дуже довго. Слова білоруського лідера оприлюднив телеграм-канал "Пул Первого".

Під час зустрічі Лукашенко "пройшовся" по губернаторах і про роботу медичних закладів республіки. Він на підвищених тонах наказав керівникам областей працювати, інакше їм буде непереливки.

"В протилежному разі, я нікого не пошкодую. А якщо хтось думає, що я збирався помирати, заспокойтеся. Це — не більше ніж розмови в месенджерах і телеграм-каналах. Що там у мене було — аденовірус. Лікується 3 дні. Але, оскільки у мене не було часу лікуватися, то потрібно до Москви, то в Ленінград, то ти мене в Гомель попер на площу, де ми обіймалися з тими дівчатами. Тому помирати я не збираюся. Ви ще мучитися будете зі мною, друзі, дуже довго", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко 24 травня поїде до Москви, щоб зустрітися з Путіним і обговорити "проблеми, яких взагалі не повинно бути у відносинах".

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін не планує позбавлятися так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка, адже він є достатньою мірою підконтрольний.