Пропаганда, стеження і цензура: правління Путіна перетворило РФ на "цифровий гулаг", — AP

За словами правозахисників, у 2022 році владою було заблоковано або видалено понад 610 000 вебсторінок та 779 осіб були притягнуті до кримінальної відповідальності за коментарі та публікації в мережі.

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Багатьом росіянам стає все важче ухилятися від пильної уваги влади та спецслужб, оскільки вони активно стежать за акаунтами у соціальних мережах та використовують камери спостереження проти активістів. Про це пише Associated Press.

Правозахисники кажуть, що Росія за президента Володимира Путіна почала використовувати цифрові технології для відстеження, цензури та контролю населення, створюючи те, що дехто називає "кібергулагом".

"Кремль справді став бенефіціаром цифровізації та використовує всі можливості для державної пропаганди, для стеження за людьми, для деанонімізації інтернет-користувачів", — сказав Саркіс Дарбінян, керівник юридичної практики "Роскомсвободи".

Повідомляється, що після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, онлайн-цензура та переслідування за повідомлення та коментарі у соціальних мережах зросли настільки, що побили усі існуючі рекорди.

За даними групи захисту прав в Інтернеті Net Freedoms, у 2022 році владою було заблоковано або видалено понад 610 000 вебсторінок — це найвищий річний показник за 15 років — і 779 осіб були притягнуті до кримінальної відповідальності за коментарі та публікації.

"Користувачі будь-якої соціальної мережі не повинні почуватися в безпеці", — сказав голова групи Дамір Гайнутдінов.

Нагадаємо, що 23 травня Держдума посилила правила виїзду громадян із Росії. Нові поправки до закону дозволять вилучати у громадян закордонний паспорт у ряді випадків, у тому числі й у разі, якщо громадянин РФ проходить військову службу.

Також повідомлялося, що 20 травня СБУ розкрила ще 12 прихильників "російського світу". Зокрема, один із них лобіював встановлення пам'ятника на честь Кадирова на території України. На Полтавщині двом особам загрожує до восьми років позбавлення волі.