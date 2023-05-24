"Історія для натхнення": біженець із Києва перевіз сімейну кав'ярню до Англії (фото)

Підприємець з України пояснив, що отримав дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану через те, що він родом із Йорданії.

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Киянин Амер Аль Атті вирішив перезапустити сімейну кавову фірму після переїзду до англійського графства Дорсет і вже перевіз усе необхідне обладнання з української столиці. Про це повідомляє ВВС.

Аль Атті пояснив, що йому пощастило, що обладнання вціліло під час обстрілу: уламки ракет пошкодили підприємства, що знаходилися по сусідству.

За його словами, переїзд до Великобританії з України та узгодження всіх нюансів зайняло загалом близько чотирьох місяців. Тепер він сподівається, що кав'ярня розростеться у цілу мережу.

Дочки біженця з України, яких він сподівається невдовзі привезти на британські острови

Підприємець пояснив, що, незважаючи на військовий стан, він отримав дозвіл на виїзд за кордон, тому що він родом із Йорданії.

Після переїзду до Великобританії у грудні минулого року Аль Атті дійшов висновку, що це найкращий ринок для його 20-річного бізнесу.

Прийняти рішення про виїзд з України йому було складно, але все ж таки він хотів допомогти своїм дітям.

Спочатку він відчував стрес через те, що не міг перевезти техніку, але пізніше все владналося.

Веб-дизайнер, що допомагає бізнесу розвиватися онлайн

Веб-дизайнер Даміан Пікслі, який допомагає компаніям розширити присутність в інтернеті, назвав історію Аль Атті такою, що надихає.

Однак він визнає, що колишній мешканець України намагається зробити майже неможливе, бо це є досить складний проект.

"Але він, судячи з усього, не збирається здаватися, поки не доведе справу до логічного завершення", — пояснив веб-дизайнер.

"Спочатку він не міг знайти місце, але хлопець, який володіє всією комерційною площею, все ж таки дав йому місце, — сказав дизайнер. — Я думаю, це чудово і показово в тому сенсі, що англійська громадськість намагається допомагати".

Доставка кавового обладнання з України

Обладнання для обсмажування кави вагою три тонни перевозять на вантажівці з України

Після того, як усі бюрократичні складнощі, пов'язані з імпортом обладнання, були усунені, Аль Атті були потрібні ще два місяці для встановлення тритонної системи обсмажування кави та іншого необхідного обладнання.

Надалі киянин сподівається привезти дружину та двох дочок на британські острови.

Нагадаємо, що біженці з України, можливо, доведеться повернутися додому через те, що не вдається знайти доступне житло у Берліні. Після переїзду з України Елеонора змінила вже п'ять квартир.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи доведеться сплачувати податки переселенцям після виїзду з України. Тимчасовий притулок у ЄС та робота на віддаленні — такою є реальність для частини українських біженців.