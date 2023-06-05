Сунак і Байден обговорять ймовірне призначення Бена Воллеса на посаду генсека НАТО, – ЗМІ

Міністр оборони Британії популярний у США завдяки своєму центральному значенню у створенні міжнародної коаліції підтримки України та збільшенню витрат Королівства на оборону.

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Під час свого візиту до Вашингтона цього тижня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звертатиметься до президента США Джо Байдена з проханням висловити підтримку кандидатурі міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО. Про це інформує The Telegraph.

Керівник британського уряду перебуватиме у Вашингтоні два дні. З американським лідером теми розмов стосуватимуться співпраці в економічній сфері, торгівлі, науки і технологій, очікується підписання угод про бізнес-інвестиції на території Великої Британії на мільярди доларів. Вони також обговорять шляхи регулювання штучного інтелекту.

У повідомленні йдеться про те, що Воллес популярний у США завдяки своєму центральному значенню у створенні міжнародної коаліції підтримки України. Він також довів витрати Великої Британії на оборону до 2,25 відсотка ВВП і наполягає на тому, щоб вони досягли 3 відсотків до кінця десятиліття.

Минулого місяця пан Сунак провів деякий час на полях нещодавньої зустрічі G7 у Хіросімі. В Японії він нібито також просував кандидатуру Воллеса.

У Лондоні, як зазначає видання, побоюються, що французи та німці об'єднаються, щоб не допустити британця на цю посаду. Вони наче можуть підтримати першу жінку-генерального секретаря, щоб зірвати перемогу Воллеса. Іншим претендентом вважається Метте Фредеріксен, очільниця уряду Данії. Вона зустрінеться з Байденом у понеділок. Політикиня керує країною, яка навіть не витрачає 2 відсотки ВВП на оборону, а її збройні сили налічують менше 20 тисяч військовослужбовців.

"Я не впевнений, який сигнал це дасть іншим країнам щодо 2-відсоткового показника", — цитує видання джерело в британському уряді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 3 червня заявив, що сподівається отримати гарантії від керівництва НАТО на саміті у Вільнюсі. Він вважає, що держави Альянсу не планують приймати Україну через страх перед Росією.