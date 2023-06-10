У РФ оштрафували та звільнили чиновницю за антивоєнний плакат у кабінеті, — росЗМІ

Анна Жильцова була співробітницею Росавіації, поки під час позапланової перевірки на робочому місці в неї не побачили плакат. У суді їй приписали "дискредитацію" ЗС РФ.

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У Російській Федерації чиновницю Росавіації Анну Жильцову звільнили та оштрафували за те, що вона у своєму кабінеті повісила антивоєнний плакат. Про це повідомляє російське медіа "Коса" 9 червня.

Вирок жінці ухвалив Савелівський районний суд Москви. Радницю відділу розслідування та профілактики авіаційних подій Управління інспекції з безпеки польотів Росавіації спочатку оштрафували на 100 тисяч рублів через те, що вона нібито "дискредитує" російську армію.

Причиною, як виявилось, є антивоєнний плакат у кабінеті Анни Жильцової. Його виявили 11 травня під час "вибіркової перевірки дотримання вимог пожежної безпеки". Що саме було зображено на ньому — невідомо, проте, за даними медіа, він висів у неї в кабінеті з минулого року, коли й відбулося повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Зазначені дії символізують протест проти війни, боротьбу з нею, цi публічні дії були спрямовані на привернення уваги оточуючих громадян, при цьому Жильцова А.С. усвідомлювала характер публічних дій, тим самим спотворювала та дискредитувала завдання Збройних сил РФ", — сказано в рішенні суду.

На засідання вона не прийшла.

Пізніше виявилося, що чиновницю звільнили з Росавіації за негативне ставлення до "СВО" (офіційна назва війни в РФ, — ред.). Глава відомства Олександр Нерадько наважився на такий крок лише після того, як про цю історію дізналися у ФСБ.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що в РФ масово штрафують за "екстремістську" символіку. У Зеленограді двох жінок і одного чоловіка оштрафували за номерні знаки, що вигоріли: червона смуга на прапорі РФ вигоріла добіла і прапор став схожим на прапор Легіону "Свобода Росії".