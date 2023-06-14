Всього за 3,13 секунди: хлопець встановив світовий рекорд зі збирання кубика Рубіка (відео)

Макс Парку — чемпіон світу з спідкубінгу і займає перше місце у світі в кількох категоріях. Хлопцеві вдалося побити попередній рекорд на 0,34 секунди.

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Фахівцю зі спідкубінгу Макс Парку вдалося розв'язати головоломку кубика Рубіка всього за 3,13 секунди, повідомляє Cursorinfo.

Парк є чемпіоном світу з спідкубінгу і займає перше місце в світі в декількох категоріях. Попередній рекорд хлопцеві вдалося побити на 0,34 секунди.

Він брав участь у різних турнірах зі збирання кубика Рубіка по всьому світу. Так, у вересні минулого року Макс Парку став світовим рекордсменом, зібравши п'ять кубиків 3х3х3 за 4,86 ​​секунди.

Експерт зі спідкубінгу за пару місяців до цього на турнірі зібрав один кубик 3х3х3 за 3,63 секунди. Після цього він поступився світовому рекордсмену Юшенгу Ду, який зібрав кубик Рубіка 3х3х3 всього за 3,47 секунди. Однак тепер повернувся з реваншем та 12 червня зібрав кубик за 3,13 секунди.

Довідка: спідкубінг (від англійського "speedcubing") є захопленням збиранням кубика Рубіка та інших схожих головоломок на швидкість. Цей вид діяльності приваблює людей різного віку, серед яких як тінейджери, так і зовсім маленькі діти. Перші змагання зі спідкубінгу відбулися в Будапешті в 1982 році.

28 квітня 2015 року Фокус писав про те, що підліток зібрав кубик Рубіка за 5,25 секунди. Американець Коллін Бернс побив попередній світовий рекорд (5,55 секунди, 2013) з третьої спроби.

Раніше, 18 жовтня 2011 року, повідомлялося про те, що робот побив світовий рекорд людини, зібравши кубик Рубіка. Робот CubeStormer II, побудований із конструктора Lego, зміг зібрати кубик Рубіка за 5,35 секунди.