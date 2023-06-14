"Соромно сидіти на виплатах": українець допомагає іншим влаштуватися в "країні мрії" Великобританії (відео)

Бізнесмен із Київської області Руслан Васютін радить співвітчизникам-переселенцям перестати "страждати" й не бути жертвами. Потрібно вливатися в нове суспільство, заробляти гроші, сплачувати податки. Він також згадав про складнощі життя у Великій Британії: охорону здоров'я, пошук роботи й житла.

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Біженець із Київської області Руслан Васютін розповів про проблеми, з якими зіткнувся після переїзду до Великої Британії — країни своєї мрії, — та сцени з фільму жахів, коли сім'ї довелося тікати під обстрілами. Про це повідомляє Birmingham Mail.

Тепер чоловік живе в англійському Бірмінгемі й каже, що багато переселенців "страждають" на чужині та кажуть, що хочуть повернутися додому. У деяких немає роботи чи їжі. Проте, за його словами, вони повинні дивитися на себе "як на героїв, а не як на жертв".

У червні минулого року український бізнесмен переїхав у місто Соліхалл (англійське графство Вест-Мідлендс) і вже в Англії заснував власну компанію. Згодом довелося шукати житло вже в Бірмінгемі. Він також допомагає іншим українським підприємцям і співпрацює з Астонським університетом.

За його словами, всі раптово втратили відчуття безпеки, і головним завданням було якнайшвидше це повернути.

"Київ атакували в перші ж хвилини війни. Було 4 години ранку, мені знадобилося кілька хвилин, щоб зрозуміти, що відбувається, я бачив вибухи, але не вірив своїм очам", — пояснив він.

Бізнесмен із Київської області — про складності життя у Великій Британії: охорону здоров'я, пошук роботи й житла

За його словами, все було схоже на сцени з фільму жахів. Коли ж він побачив зруйновані будівлі, відчуття реальності почало повертатися, і його сім'я відразу ж вирішила поїхати.

Українець обрав Великобританію, бо це "високорозвинена країна мрії", але головне — безпека, стабільність, захист прав людини.

Охорона здоров'я

"Відверто кажучи, ми не очікували на таку ситуацію з охороною здоров'я. Вона [Великобританія] вважається безпечною країною, сильною країною, яка активно підтримує Україну", — пояснив він. Жителів Бірмінгема він назвав відкритими й доброзичливими.

Із несподіваного. Жителя Київської області неприємно здивували ціни на житло та розмір самої нерухомості. "Можливо, це одне з перших вражень — будинки досить маленькі", — пояснив він, згадавши про вузькі коридори, двері та сходи.

Переселенець розраховував переїхати у власне житло за кілька місяців життя на британських островах, але це виявилося непросто.

Пошуки роботи — головна складність

"Навіть маючи кваліфікацію, дипломи й таке інше, була проблема з визнанням кваліфікації", — зазначив українець.

За його словами, було "надзвичайно важко" знайти будинок для нього, дружини й доньки, яка потребує цілодобового догляду.

"До війни все йшло добре. У мене була дуже хороша робота, я був досить успішним у бізнесі. У нас був великий будинок, і все влаштовувалося навколо нашої дочки", — пояснив він.

Наразі Руслан за допомогою своєї компанії допомагає іншим 250 українським підприємцям із місцевого регіону відкривати власні компанії.

"Що стосується інших українців і мене самого, то нам соромно сидіти на виплатах. В Україні популярне прислів'я: хто не працює, той не їсть. Ми дуже заповзятливі, знаходимо по дві-три роботи, щоб забезпечити себе, сім'ю в Україні та українську армію", — пояснив він.

За його словами, також зустрічав "стражденних" біженців, тих, хто каже, що не може знайти роботу, що сумує за батьківщиною.

"У них немає роботи, немає їжі. Так, це трапляється, але не повинно перетворюватися на тенденцію. Необхідно переглянути своє ставлення. Якщо постійно бути жертвою, продовжувати страждати, просити їжу та все інше, це зруйнує наш образ", — пояснив він, додавши, що потрібно вливатися в суспільство, заробляти гроші, платити податки, а не бути жертвами, які постійно потребують підтримки.

Нагадаємо, що деяким українським біженцям доводиться повертатися додому через труднощі з пошуком житла в Берліні.

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